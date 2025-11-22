Golf: Sami Valimaki balza in testa dopo tre giri all’RSM Classic

C’è aria di Finlandia all’RSM Classic in quel della St. Simons Island, sul Sea Island Golf Club (Plantation Course). Sami Valimaki va in cerca della sua prima vittoria sul PGA Tour: è davanti dopo tre giri con lo score di -19 e quest’oggi, col suo -5, non fa che rinnovare quanto di buono messo insieme ieri con il 62 (che comunque non era isolato). Potrebbe essere una prima volta storica per il suo Paese, perché fino ad ora mai un finlandese si è imposto sul circuito americano.

A rincorrerlo, staccati di due colpi, ci sono Michael Thorbjornsen e Patrick Rodgers, a -17 con una lunghezza di vantaggio su Zac Blair, Johnny Keefer e Andrew Novak. Da una parte Blair rimonta 18 posti con il suo giro in 64 (-6), dall’altra c’è la discesa di Novak che era leader dopo metà gara.

Molto ampio il gruppo dei settimi a -15, con John Pak, Lee Hodges, Max McGreevy ed Eric Cole ad affiancarsi al sudcoreano Si Woo Kim e all’irlandese Seamus Power. In particolare è Pak a configurarsi come rientrante di lusso, con un 64 che gli regala 24 posti guadagnati.

Un -6 si verifica anche nel gruppo dei tredicesimi, dove lo mette a segno William Mouw (che, in questo modo, recupera 33 posti). Valimaki, intanto, va a caccia della nomea di quarto non americano e secondo europeo (il primo è stato Ludvig Åberg due anni fa) a vincere il torneo.