Golf, terzetto in testa al The RSM Classic dopo 18 buche

Tre bogey-free-round per i co-leader dell’ultimo torneo della regular season sul PGA Tour. Al The RSM Classic, torneo che mette in palio 7 milioni di dollari e 500 punti FedExCup Fall e che si sta disputando in Georgia contemporaneamente sul percorso Seaside Course e sul Plantation Course del Sea Island Golf Club, Rico Hoey, Davis Thompson e Doug Ghim hanno chiuso le prime 18 buche in -10 (62).

Entrambi i percorsi hanno giocato all’incirca allo stesso modo, con i golfisti che indiscriminatamente sono riusciti a domare ampiamente sia il primo che il secondo dei due campi. Score molto bassi, dunque, in avvio di gara con ben 124 giocatori sotto par su un filed complessivo di 156 professionisti. Appena dietro al terzetto di testa Andrew Putnam e Andrew Novak a -9 non vogliono perdere contatto con la leadership. Giro senza bogey anche per Putnam mentre Novak si è trovato leggermente in difficoltà alla 10 dove non è riuscito a trovare quantomeno il par.

Chiude la top 10 un gruppetto a -8 in T6 formato da Thorbjornsen, McGreevy, Silverman, Cummins e Riedel. Tanto margine di recupero, però, anche per i giocatori intorno al -5. Una classifica di questo tipo dimostra che il percorso è facilmente attaccabile e che le sorprese possono arrivare anche dalle retrovie. Tra questi spiccano sicuramente il finlandese Sami Valimaki e il colombiano Nico Echavarria (entrambi T15 a -6), e il coreano Si Woo Kim e il danese Niklas Norgaard (fermi s -5 in T23).

Venerdì le partenze saranno le medesime del giovedì. Dopodichè si entrerà nel week end con la metà del field che lotterà per l’ultimo titolo in stagione.