Golf, ultimo appuntamento della regular season sul PGA Tour. In Georgia il The RSM Classic

Ultimo appuntamento in arrivo per quanto riguarda il PGA tour e la sua regular season. Il maggiore circuito americano vola in Georgia, più precisamente al Sea ISland Golf Club, per il The RSM Classic, torneo che mette in palio 7 milioni di dollari e 500 punti FedExCup Fall. Non ci sarà, a difendere il titolo, Maverick McNealy, statunitense classe ’95 che l’anno scorso si impose su questi fairway con uno score finale di -16.

Tuttavia il field sarà comunque degno di nota. Per l’evento georgiano scenderanno in campo lo svedese Norlander, il coreano Si Woo Kim, il francese Matthieu Pavon e il danese Niklas Norgaard. Tanti, quasi la totalità, invece, gli statunitensi. Da Tom Hoge ad Alex Smalley, da Mark Hubbard a Harry Higgs passandor per Brian Harman, forse il favorito questa settimana, a Patton Kizzire, Andre Novak, Beau Hossler e Daniel Berger.

Nessun italiano in campo per l’ultimo appuntamento americano. Francesco Molinari e Matteo Manassero non prenderanno parte alla sortita nel sud est statunitense. I due azzurri hanno chiuso lo scorso week end rispettivamente in T34 il torinese a -1 sul totale e T61 il veronese per un totale di +6. Il miglior risultato ottenuto dai due in un torneo del PGA Tour quest’anno è il T6 ottenuto da Manassero nel RBC Canadian Open, torneo nel quale si è posizionato solamente dietro a Ryan Fox, Sam Burns, Kevin Yu, Cameron Young e Matt Mccarty.

Al termine del The RSM Classic, il PGA Tour tornerà a dicembre con l’Hero World Challenge e il Grant Thornton Invitato oltre alle qualifiche che si svolgeranno dall’11 al 14 dicembre.