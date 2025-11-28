Golf: 2° giro sospeso a Brisbane, guida Kobori. Mazzoli miglior italiano

Non si è ancora concluso il secondo giro dell’Australian PGA Championship 2025, a seguito della sospensione dello stesso quando ancora c’erano alcuni golfisti in bilico tra il taglio e la prosecuzione del torneo fino a domenica. La vetta, ad ogni modo, è del neozelandese Kazuma Kobori, ventiquattrenne nato a Karuizawa (Giappone) che vanta 4 vittorie sul PGA Tour of Australasia e, grazie a un giro in -8, si guadagna la vetta con -10.

Seconda posizione per gli australiani Anthony Quayle e Brett Rankin, che si uniscono al cinese Wenyi Ding a un unico colpo di distanza rispetto al leader. Quinto il nome forse casalingo di maggior attuale peso, quello di Min Woo Lee, a -8 assieme all’altro aussie Christopher Wood, al francese Tom Vaillant e al portoghese Ricardo Gouveia.

Molto ampio, e ricco di altri nomi di assoluto livello, il gruppo dei noni a -7: ci sono gli spagnoli David Puig, José Luis Ballester e Sebastian Garcia Rodriguez (noto anche semplicemente come Sebastian Garcia), il finlandese Tapio Pulkkanen, l’inglese Marco Penge, l’austriaco Bernd Wiesberger e gli australiani Cam Davis, Marc Leishman e Daniel Hillier.

Per quanto riguarda gli italiani, la situazione vede al momento il solo Stefano Mazzoli passare il taglio con il 53° posto a -2. Una piccola speranza, però, l’ha ancora Gregorio De Leo, che è ancora alla 18 e, dovesse riuscire a realizzare un birdie, uscirebbe dalle grinfie di quel fatal -1 che, invece, è fatale per Renato Paratore, che chiude da 75° (o da ciò che stabilizzeranno gli ultimi nomi). Filippo Celli termina 131° a +4. Fuori diversi nomi di spicco: Adri Arnaus, Andrew “Beef” Johnston, Matthew Baldwin, Fabrizio Zanotti, Rafa Cabrera Bello, Joaquin Niemann e un negativissimo Rasmus Neergaard-Petersen.