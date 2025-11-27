Golf, lo spagnolo Rodriguez al comando dell’Australian PGA Championship dopo la prima giornata

I golfisti del DP World Tour danno il via ad un nuovo appuntamento che caratterizzerà il fine settimana. Spazio infatti all’Australian PGA Championship (montepremi 2,5 milioni di dollari australiani), evento nato nel lontanissimo 1929 ed organizzato in coabitazione tra Tour europeo, PGA Tour of Australasia e OneAsia Tour. Prima giornata caratterizzata dalle cattive condizioni climatiche che hanno impedito la chiusura del round d’apertura.

Guida la classifica la spagnolo Garcia Sebastian Rodriguez, che nelle 15 buche disputate ha piazzato 7 birdie senza commettere alcuna sbavatura. Per l’iberico due colpi di margine sull’australiano Daniel Gale, fermato alla buca 12 ed autore di una sensazionale hole-in-one al par 3 della 11. Terza piazza con -4 e solo 8 buche completate per il padrone di casa Nathan Barbieri, che condivide la posizione con il cinese Wenyi Ding, il neozelandese Ryan Fox, il finlandese Tapio Pulkkanen, i connazionali Anthony Quayle e Jye Pickin (8), ed infine il colombiano Sebastian Munoz (14).

Sul percorso par 71 del Royal Queensland Golf Club di Brisbane (Queensland, Australia), a chiudere la top ten al decimo posto con il punteggio di -3 troviamo un nutrito gruppo di ben 13 golfisti tra cui spiccano l’inglese Alex Fitzpatrick, lo spagnolo Jose Ballester ed il messicano Abraham Ancer. Classifica più che momentanea a causa del maltempo e dell’oscurità che non hanno consentito a oltre la metà dei 156 partecipanti di archiviare la loro prima tornata.

10 le buche completate da Stefano Mazzoli, che attualmente è 43° con lo score di -13. Stesso punteggio per Renato Paratore, fermato però alla buca numero 14. Round completato invece da Gregorio De Leo, che ha pattato con il par, mentre Filippo Celli ha concluso la sua prima tornata con il punteggio di +2. Nella tarda serata italiana spazio alla chiusura del round d’esordio ed al secondo giro che ci proietterà al consueto taglio.