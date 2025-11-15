Francesco Bagnaia: “Finire la benzina in qualifica è stato pesante. La Sprint? Sempre dietro ad Aldeguer”

Francesco Bagnaia non ha motivi per sorridere dopo aver chiuso in 14ma posizione la Sprint del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventiduesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025.

Al termine della Sprint, il pilota due volte campione del mondo della classe regina ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sicuramente c’è stato un buon inizio di giornata, perché avevamo fatto un piccolo passo avanti che mi aiutava ad essere più veloce. C’era chi andava più forte, ma riconoscevo che eravamo più competitivi, anche se ci mancava ancora un passettino per pensare di fare qualcosa di meglio. In qualifica, con la soft dietro, non sono riuscito a fare benissimo nel primo tentativo, ma nel secondo invece riuscivo ad essere veloce. Poi però è finita la benzina. E’ un qualcosa che non deve succedere, ma tutti possono fare errori. Io ne ho fatti tanti e capita a tutti. E’ stato un errore umano, ma io credo che siamo tutti in una situazione difficile nel box: cerchi di fare il meglio possibile, ma non è facile, e possono capitare queste cose qui”.

Ultima battuta sulla Sprint che, come si immaginava, è stata parecchio complicata: “Questa è una pista sulla quale è molto difficile superare, poi comunque è tutta la stagione che quando sono dietro non riesco ad avvicinarmi più di tanto alla moto davanti. Ho fatto tutta la gara dietro ad Aldeguer, ma non sono mai riuscito ad arrivargli vicino”.