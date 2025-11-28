F1, Piastri brucia Norris nelle prove libere in Qatar. Verstappen fatica, Ferrari anonima

Oscar Piastri non si arrende e comincia molto bene il weekend al Lusail International Circuit, firmando il miglior tempo assoluto nell’unica sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar 2025, valevole come penultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’australiano della McLaren è stato il più veloce nella simulazione di qualifica con gomme soft, trovando anche un gran passo nel long-run con le hard.

Piastri ha fermato il cronometro in 1’20″924, precedendo di 58 millesimi il compagno di squadra e leader del campionato Lando Norris, capace di venire fuori alla distanza dopo alcune modifiche di set-up dimostrandosi estremamente competitivo nel time-attack. Il team di Woking ha dominato la scena con la mescola più morbida, confermando il feeling speciale delle monoposto color papaya con il tracciato qatariota.

I primi inseguitori delle McLaren in classifica non sono gli altri top team, infatti il terzo posto è occupato da Fernando Alonso con l’Aston Martin a 386 millesimi dalla vetta davanti alla Williams di Carlos Sainz e alla Racing Bulls di Isack Hadjar. Solo sesto il pretendente al titolo Max Verstappen, che paga addirittura 580 millesimi da Piastri sul giro secco con una Red Bull ancora imperfetta a livello di assetto in vista della Sprint Qualifying.

FP1 negativa per Ferrari, con Charles Leclerc 8° a 0.744 e Lewis Hamilton 12° a 0.870 (seppur con un ritmo interessante nel long-run sulle gomme dure), ma anche per Mercedes con Kimi Antonelli 10° a 0.774 e George Russell addirittura 14° a 9 decimi dalla testa.

CLASSIFICA FP1 GP QATAR 2025 F1

1 Oscar Piastri McLaren 1:20.924

2 Lando Norris McLaren +0.058

3 Fernando Alonso Aston Martin +0.386

4 Carlos Sainz Williams +0.480

5 Isack Hadjar Racing Bulls +0.579

6 Max Verstappen Red Bull Racing +0.580

7 Alexander Albon Williams +0.685

8 Charles Leclerc Ferrari +0.744

9 Lance Stroll Aston Martin +0.745

10 Kimi Antonelli Mercedes +0.774

11 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.859

12 Lewis Hamilton Ferrari +0.870

13 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.872

14 George Russell Mercedes +0.900

15 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.002

16 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.002

17 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.172

18 Pierre Gasly Alpine +1.500

19 Liam Lawson Racing Bulls +1.638

20 Franco Colapinto Alpine +2.605