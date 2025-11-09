F1, Lewis Hamilton: “Mi scuso con la squadra per non aver ottenuto un buon risultato”

Neanche l’amato Brasile ha sorriso a Lewis Hamilton. Nel luogo in cui divenne per la prima volta campione del mondo di F1, il britannico ha finito nella maniera peggiore il week end a Interlagos, ventunesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito sudamericano, dopo aver sofferto non poco nelle qualifiche Sprint e canoniche, oggi è stato autore di un brutto start dalla 13ma casella.

Una partenza negativa a cui sono seguiti una serie di contatti nella percorrenza della S di Senna e andando a tamponare l’Alpine di Franco Colapinto nel momento del re-start posteriore al regime di Safety Car. Lewis ha parlato ai microfoni di Canal+ e si è voluto scusare con la Ferrari per l’accaduto.

“Zero punti oggi per la squadra è devastante per il team e per tutti i ragazzi in fabbrica. Mi dispiace, da parte mia mi scuso per non essere stato in grado di conseguire un buon risultato oggi. Tutto quello che posso dire è che non bisogna arrendersi. Bisogna continuare a provare e continuare a spingere. Non è finita finché non è finita. So che questo [momento] è doloroso ma credo davvero che ci sia all’orizzonte qualcosa di positivo per noi. Devo crederci“, le sue parole.

Entrando nel dettaglio degli episodi, il sette-volte iridato ha dato la sua versione: “Non ho ancora rivisto le immagini, ma so che sono stato colpito da dietro. Non so chi sia stato, devo riguardare tutto. Dopo di quello la macchina ha fatto un salto e ho avuto dei danni al fondo“. Giova ricordare che sull’incidente con Colapinto, di cui non ha fatto cenno, Hamilton abbia scontato 5″ di penalità prima del suo ritiro.