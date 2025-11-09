F1, Oscar Piastri: “Non ho rimpianti, dobbiamo riprendere il controllo della situazione”

Si è concluso con la vittoria di Lando Norris il Gran Premio di San Paolo 2025, ventunesimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Interlagos, il britannico ha condotto una gara perfetta dal primo all’ultimo giro, conquistando 25 punti fondamentali per allungare nella classifica piloti. Undicesimo successo in carriera per il pilota di Bristol, la settima stagionale.

Seconda posizione per un fantastico Andrea Kimi Antonelli (+10.388) che al termine di una gara confusa riesce comunque a salire per la prima volta in carriera sul secondo gradino del podio. Completa il podio la Red Bull di Max Verstappen (+10.750). Rimonta incredibile dalla pit-lane per l’olandese che si ferma solo dietro al rookie italiano.

Quarto poi George Russell (+15.257). Quinto invece Oscar Piastri che è stato penalizzato con 10 secondi per aver provato il contatto che ha portato Charles Leclerc al ritiro. Ora l’australiano insegue a 24 punti il suo compagno di squadra nel Mondiale. Ai microfoni di F1 Tv, ha dichiarato: “No, non credo di avere rimpianti. Ho avuto un’opportunità molto chiara e ci ho provato. Gli altri due all’esterno hanno frenato piuttosto tardi. Ovviamente c’è stato un po’ di bloccaggio in curva, ma questo perché ho capito che Kimi non mi avrebbe lasciato spazio. Non posso sparire, ma la decisione è quella che è. Cerco solo di ottenere il massimo da questa esperienza. Oggi la penalità è stata una cosa, ma non credo che il ritmo fosse al livello che volevo. La seconda metà di gara non è stata male, ma il primo stint è stato un po’ duro. Cerchiamo solo di riprendere il controllo della situazione e di trascorrere il prossimo weekend nel migliore dei modi”.