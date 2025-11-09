F1, le pagelle del GP del Brasile: Norris da titolo, Antonelli maturo, Verstappen sontuoso, Leclerc che sfortuna!

LE PAGELLE DEL GP DI SAN PAOLO 2025

LANDO NORRIS (McLaren) 10: gara e weekend impeccabili. Il pilota inglese gestisce nel migliore dei modi tutta la gara, dalla partenza fino all’arrivo. Dopo le ultime uscite in cui aveva messo in mostra una crescita notevole nel weekend brasiliano sale un ulteriore gradino e ormai è il grande candidato alla vittoria del titolo.

ANDREA KIMI ANTONELLI (Mercedes) 9: secondo ieri nella sprint, secondo oggi nella gara lunga. Un weekend che assomiglia da vicino ad un esame di maturità superato per il pilota bolognese. Alla partenza è fortunato per il contatto con Leclerc quindi, da quel momento in avanti non sbaglia nulla. Anzi, nel finale è bravo a rintuzzare l’attacco di Verstappen.

MAX VERSTAPPEN (Red Bull) 9.5: Ok, l’olandese non avrà vinto, ma ha messo in mostra una ennesima gara da fuoriclasse assoluto. Partiva dal fondo del gruppo e nonostante questo ha addirittura sfiorato il secondo posto. Probabilmente le sue chances di vittoria del titolo ormai sono ridotte al lumicino, ma in questo 2025 ha fatto vedere di essere il più forte di tutti.

CHARLES LECLERC (Ferrari) senza voto: non ci sono più parole per descrivere la sfortuna che attanaglia il pilota monegasco. Partiva dalla terza casella dello schieramento e cercava di attaccare chi stava davanti a lui. Ma come sempre gli capita, se qualcosa gli può andare male va male. Costretto al ritiro per il contatto con Antonelli. Ripetiamo: la sfortuna si sta accanendo su di lui.

GEORGE RUSSELL (Mercedes) 6: Una sufficienza maturata solamente per il fatto di avere sfiorato il podio. Per il resto il pilota inglese non si è mai visto ai piani alti delle classifiche e soprattutto ha preso paga dal compagno di scuderia lungo tutto il corso del weekend brasiliano.

OSCAR PIASTRI (McLaren) 4.5: Che fine ha fatto quel pilota che fino a poche settimane fa non sbagliava mai nulla? Anche in Brasile il nativo di Melbourne non ne azzecca una. Ieri nella sprint va a muro, oggi scatena la carambola che elimina Leclerc. Penalizzato, prova la rimonta, ma non va oltre una quinta posizione che sa di resa per il titolo.

OLIVER BEARMAN (Haas) 7.5: un sesto posto che ha un peso specifico ben superiore alla realtà. Lungo Tutto il corso del fine settimana il pilota inglese ha fatto vedere grandi cose. Oggi le ha ampiamente confermate e Non certo, con una macchina prestazione come le migliori.