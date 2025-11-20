Max Verstappen alla vigilia di Las Vegas: “Non penso al Mondiale, avremmo bisogno di molta fortuna”

Ultima chiamata mondiale in arrivo per Max Verstappen, costretto a vincere sulle strade di Las Vegas sperando nel frattempo in un passo falso delle McLaren (ed in particolare del leader Lando Norris) per tenere accesa una piccola speranza di giocarsi il titolo fino all’ultima gara di Abu Dhabi. L’olandese della Red Bull si è reso protagonista di una rimonta straordinaria dopo la pausa estiva con una sequenza di sette podi consecutivi, anche se il gap accumulato nella prima metà della stagione era enorme e sarà dunque quasi impossibile completare il ribaltone (il passivo attuale è di -49 da Norris e -25 da Piastri).

In conferenza stampa, alla vigilia del weekend di Las Vegas, il quattro volte iridato è tornato a parlare dell’ultima gara in cui è arrivato 3° partendo dalla pit-lane: “In Brasile il ritmo di gara era piuttosto buono. Certo, mi sarebbe piaciuto partire più davanti, ma allo stesso tempo è stato divertente. Mi sono divertito a rimontare e a lottare fino all’ultimo giro. Certo, era per la seconda posizione. Comunque mi sono divertito molto e spero che potremo essere competitivi questo fine settimana“.

Sulle possibilità di riaprire il campionato nelle ultime tre tappe della stagione: “Il mio approccio non cambia. Sono davvero tanti punti di distacco, quindi non ci sto pensando più di tanto perché non c’è molto che io possa fare. Abbiamo bisogno di molta fortuna da qui alla fine per avere anche solo un’opportunità, quindi personalmente non ci penso“.

Sull’andamento della stagione: “Abbiamo cercato di ottimizzare al massimo il possibile con la vettura, e credo che la maggior parte delle volte ci siamo riusciti, quindi ne sono soddisfatto. Comunque non è stata per gran parte della stagione la posizione in cui volevo essere, altrimenti sarei stato davvero in lotta per il titolo. Mi sono goduto gli alti e le vittorie che abbiamo ottenuto, ma allo stesso tempo, ovviamente, anche i bassi non sono stati fantastici. A metà stagione o dopo la pausa estiva ci trovavamo con un distacco di oltre 100 punti e sembrava davvero che non avrebbe fatto altro che aumentare, e invece ad un certo punto abbiamo ribaltato la situazione anche con un pizzico di fortuna e penso che sia qualcosa di cui possiamo essere orgogliosi“.