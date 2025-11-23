F1, Andrea Kimi Antonelli: “Contento della mia gara, avevo una strategia rischiosa ma che ha pagato”

Andrea Kimi Antonelli sorride al termine del Gran Premio di Las Vegas, ventiduesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato cittadino denominato Las Vegas Strip Circuit il rookie bolognese ha vissuto una gara davvero peculiare. Partiva indietro, quindi è stato penalizzato per una falsa partenza, quindi ha saputo gestire le gomme in maniera clamorosa, tanto da tenersi dietro Oscar Piastri e Charles Leclerc nonostante le sue hard avessero oltre 40 giri.

Max Verstappen ha centrato il successo e ha preceduto Lando Norris per 20.7 secondi, mentre completa il podio George Russell a 23.5. Quarta posizione per Oscar Piastri a 27.6, quinta proprio per Andrea Kimi Antonelli a 30.4 mentre è sesto Charles Leclerc a 30.6. Settimo Carlos Sainz a 34.9, ottavo Isack Hadjar a 45.2, quindi nono Nico Hulkenberg a 51.1 con Lewis Hamilton che completa la top10 a 59.3.

Al termine della gara sulla pista del Nevada il pilota del team Mercedes ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “La falsa partenza? Sinceramente non me ne sono accorto del movimento. Peccato perché senza quella penalità avrei conquistato 2 punti in più. Ad ogni modo sono contento della mia gara. Avevamo una strategia rischiosa che è andata a buon fine. A metà Gran Premio ero preoccupato perché avevo visto che si era formato il graining sull’anteriore destra ma, piano piano, è andato a pulirsi. Nei giri finali mi sono tranquillizzato, i tempi sono migliorati e ho potuto tenere la posizione”.

Ultima battuta sul bicchiere mezzo vuoto del fine settimana: “La gara odierna ha dimostrato quale fosse il nostro reale passo. Le qualifiche di ieri non sono andate come volevamo ma non posso lamentarmi nel complesso. Ieri è stata dura per tutti. Cosa ho sbagliato? Sono andato a rivedere il replay del mio ultimo giro. Ho frenato su una pozzanghera e mi ha provato quel bloccaggio che ha rovinato tutto”.