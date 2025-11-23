Quando la F1 su TV8 oggi: programma gara GP Las Vegas 2025

La terza edizione del Gran Premio di Las Vegas di F1 si disputerà a cavallo della notte e della tarda mattinata europea di domenica 23 novembre. Viceversa, nel Nevada, sarà la sera di sabato 22. D’altronde, il fuso orario è talmente marcato da comportare lo scollinamento della data, dinamica già propostasi nel 2023 e 2024.

Nel 2023 il successo fu appannaggio di Max Verstappen, che festeggiò anche nel 2024, seppur tagliando il traguardo in quinta posizione. Quel risultato consentì infatti all’olandese di conquistare matematicamente il quarto titolo mondiale della sua carriera. L’affermazione di giornata andò, invece, alla Mercedes di George Russell.

La Ferrari non ha mai mancato il podio, centrando la seconda posizione con Charles Leclerc nel 2023 e la terza piazza con Carlos Sainz nel 2024. Cosa accadrà nel 2025? Per scoprirlo, non resta che accomodarsi davanti alla TV e godersi lo spettacolo del Gran Premio di Las Vegas. Come e a che ora?

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 23 novembre

Ore 14:00 F1, Gara – Differita tv in chiaro.

GUIDA TV GP LAS VEGAS F1 2025

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Las Vegas.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Las Vegas. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento statunitense potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Las Vegas, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

GP LAS VEGAS 2025 F1 IN DIRETTA

Domenica 23 novembre (orari italiani)

Ore 5:00 F1, Gara (50 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213).