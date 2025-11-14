Seguici su
LEGGI OA SPORT e AZZURRA SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

DressageEquitazione

Equitazione, Jessica von Bredow-Werndl vince il Grand Prix di dressage a Stoccarda

Pubblicato

31 minuti fa

il

Per approfondire:
Jessica von Bredow Werndl
Jessica von Bredow Werndl / IPA Sport

La terza tappa della FEI Dressage World Cup 2025-2026, relativa alla Western European League, si è ufficialmente aperta a Stoccarda, in uno show equestre di grande prestigio, che nei prossimi giorni vedrà tantissimi binomi esibirsi in varie specialità.

Nel Grand Prix di venerdì 14 novembre, la vittoria è andata alla “padrona di casa”: la fortissima tedesca Jessica von Bredow-Werndl (oro individuale e a squadre sia alle Olimpiadi di Tokyo sia a quelle di Parigi) si è infatti imposta – in sella al suo Diallo BB – sfoderando una ripresa da 73.261%.

Alle sue spalle, a completare il podio, ci hanno pensato l’esperto svedese Patrik Kittel, secondo su Touchdown (72.804%), e uno degli altri tedeschi in concorso: quel Raphael Netz terzo,  avendo montato Great Escape Camelot (72.478%). Contest odierno complessivamente con 17 partecipanti al via, nessun italiano. Domani secondo appuntamento in agenda, sempre per il dressage, con la gara di Freestyle in programma alle ore 17.00.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità