Equitazione, Marco Porro lascerà la guida dell’Italia del salto ostacoli a fine stagione

La Nazionale italiana di salto ostacoli dell’equitazione avrà una nuova guida a partire dal 2026: le strade della FISE e del selezionatore tecnico federale Marco Porro si separeranno a fine stagione. La decisione di cessare la collaborazione al termine del 2025 è stata presa di comune accordo tra le parti.

Marco Porro ricopre il ruolo di tecnico della prima squadra dal 2021, e sotto la sua guida l’Italia ha vinto per tre volte la finale continentale di Nations Cup della EEF, la European Equestrian Federation, conquistando un secondo ed un terzo posto in Coppa delle Nazioni a Piazza di Siena.

L’Italia è tornata a far parte della League of Nations a partire da questa stagione, nella quale è arrivato anche il secondo posto nella tappa di St. Tropez, confermando la qualificazione al massimo circuito internazionale anche nel 2026, grazie all’ottavo posto occupato nel ranking mondiale.

Il presidente della FISE, Marco Di Paola, saluta così il tecnico: “Con Marco Porro abbiamo condiviso un percorso intenso, fatto di passione, impegno e crescita. A lui va il ringraziamento sincero della Federazione per il lavoro svolto e per aver contribuito in modo importante ad affermare l’Italia tra le prime nazioni al mondo. Gli auguriamo il meglio per le nuove sfide che lo attendono, nella certezza che continuerà a distinguersi per professionalità e dedizione. Sono certo che ci regalerà ancora tante soddisfazioni“.

Il saluto del selezionatore azzurro: “Sono stati anni intensi, faticosi e bellissimi. Ringrazio gli atleti, la FISE, tutto lo staff e i proprietari per la fiducia e la collaborazione. Abbiamo costruito insieme un cammino fatto di lavoro, passione e risultati importanti. Ora sento il bisogno di affrontare nuove sfide, ma anche di trovare nuovi spazi per dedicarmi alla famiglia, che mi ha sempre sostenuto. Continuerò a tifare e a sostenere con affetto la squadra azzurra a cui mi sento fortemente legato“.