Equitazione: Italia nella League of Nations di salto ostacoli anche nel 2026

L’Italia del salto ostacoli farà parte della League of Nations di salto ostacoli, la “Division” per team nazionali più importante al mondo della specialità, anche nel 2026. A ufficializzarlo è stata Federazione Equestre Internazionale.

Una piacevole conferma per il movimento equestre azzurro che grazie ai suoi binomi, con cavalieri e amazzoni, potrà continuare nel solco di quanto fatto nel 2025 andando a sfidare le compagini più forti del mondo nelle varie tappe che proporrà il calendario.

Oltre alla selezione tricolore, che ora si è installata all’8° posto del ranking planetario, nei vari concorsi saranno presenti: la Gran Bretagna campione in carica, e poi Stati Uniti, Belgio, Irlanda, Germania, Francia, Paesi Bassi e Svizzera, a cui aggiungere il Brasile che torna al massimo livello scalzando una nazione dal peso storico clamoroso come la Svezia.

Per quanto riguarda il calendario, come riportato dalla Federazione Italiana Sport Equestri, le tappe in agenda saranno quelle di: Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), Ocala (USA), Rotterdam (Paesi Bassi) e St. Tropez – Gassin (Francia); al termine di questi 4 eventi le prime 8 squadre classificate voleranno alle Finals di Barcellona (Spagna). Di seguito il ranking aggiornato della League of Nations.

Top 10 del Ranking Longines League of Nations

1) USA – 14.868 punti

2) Belgio – 14.326 punti

3) Irlanda – 13.953 punti

4) Germania – 13.708 punti

5) Francia – 13.703 punti

6) Gran Bretagna – 13.386 punti

7) Paesi Bassi – 11.944 punti

8) Italia – 10.599 punti

9) Svizzera – 10.283 punti

10) Brasile – 9.218 punti