Dove vedere in tv Sonego-Norrie, ATP Metz 2025: orario, programma, streaming

Lorenzo Sonego si è qualificato brillantemente alle semifinali del torneo ATP 250 di Metz: dopo aver eliminato in rimonta il qualificato britannico Choinski e aver avuto la meglio nel derby con Flavio Cobolli, il piemontese ha regolato il tedesco Daniel Altmaier in due set e si è guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento della località francese. Il tennista italiano se la dovrà vedere con il britannico Cameron Norrie, che oggi ha prevalso sul lucky loser transalpino Jacquet.

Si preannuncia un incontro particolarmente impegnativo per il nostro portacolori, che è comunque in ottima forma e settimana scorsa aveva brillato al Masters 1000 di Parigi, battendo Lorenzo Musetti e mettendo paura al russo Daniil Medvedev. L’azzurro è sotto per 2-1 nei precedenti: vinse nel 2019 agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, ma poi perse nel 2024 al primo turno di Indian Wells e quest’anno agli ottavi di finale di Hong Kong.

L’appuntamento è per venerdì 7 novembre, sarà il secondo match a partire dalle ore 13.30 sul Campo Centrale e non inizierà prima delle ore 15.30. Ad aprire il programma di giornata sarà il confronto di doppio Halys/Herbert-Arends/Johnson. In palio la qualificazione alla finale, da disputare contro chi avrà la meglio nello spicchio che prevede Berrettini-Tien e Tabur-Sachko.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sonego-Norrie, semifinale del torneo ATP 250 di Metz. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max (canale 206); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SONEGO-NORRIE, SEMIFINALE ATP METZ

Venerdì 7 novembre

Secondo match dalle ore 13.30 e non prima delle ore 15.30 Lorenzo Sonego vs Cameron Norrie

In precedenza, a partire dalle ore 13.00 sul Campo Centrale, si giocherà Halys/Herbert-Arends/Johnson. Al termine, e non prima delle ore 15.30, toccherà a Sonego.

PROGRAMMA SONEGO-NORRIE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max (canale 206), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.