LIVE Sonego-Norrie, ATP Metz 2025 in DIRETTA: torinese a caccia della finale contro il rognoso britannico

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di semifinale dell’ATP 250 di Metz (FRA) che vede di fronte Lorenzo SONEGO e il cagnaccio britannico Cameron NORRIE.

Ci si aspetta una battaglia lunga e di nervi tra i due, che sono tra i lottatori più tali del circuito ATP. Partita che vale tantissimo per entrambi, visto che il torinese potrebbe tornare in una finale nel Circuito maggiore dopo la vittoria di Winston Salem nel 2024. Sonego che sogna di essere chiamato in Davis dopo che, quantomeno in prima battuta, Volandri non ha tenuto conto della sua presenza.

Anche il britannico può chiedere tanto al finale di stagione, non per la Davis, ma perché chiudendo nei primi 30 giocatori del mondo avrebbe di diritto l’accesso diretto in tutti i tornei ATP 500 della prossima stagione. Il torinese, anche imponendosi per la seconda volta in carriera al Moselle Open, non riuscirebbe a mettersi dentro alle teste di serie virtuali degli Australian Open: sarebbe infatti 34°!

Ci sono tre precedenti tra i due, guida 2-1 il britannico. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di semifinale di Metz che vede di fronte Lorenzo SONEGO e Cameron NORRIE. Si gioca alle 15:30, vi aspettiamo!