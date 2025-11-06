Nicolas Mahut: “Sinner è un po’ ossessionato da Alcaraz”

L’odierno sorteggio effettuato a Torino ha stabilito il cammino che attende i due dominatori del circuito nella prima fase delle Nitto ATP Finals, torneo che inizierà domenica 9 a Torino. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner guidano i gironi dedicati a Jimmi Connors e Bjorn Borg. L’auspicio degli appassionati è che i due possano sfidarsi in finale: perché ciò avvenga il primo step è quello di vincere i rispettivi raggruppamenti.

Nicolas Mahut, tennista francese che ha concluso la sua carriera nel torneo ATP Masters 1000 di Parigi della scorsa settimana, si è soffermato, in un’intervista rilasciata ad Eurosport Francia, sullo stato di forma dei due giocatori e sulle prospettive per il finale di stagione, c’è in palio la conquista del numero 1 ATP.

Sulla comparazione tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: “Penso che possa migliorare ulteriormente il suo gioco, soprattutto in certe zone del campo. Ascoltando i suoi commenti, non ho dubbi che sia un po’ ossessionato da Alcaraz. Non c’è dubbio nemmeno che Jannik sia il miglior giocatore al mondo sui campi indoor“.

Sulle possibilità che il giocatore italiano possa chiudere l’anno da numero uno del ranking ATP: “Se mantiene questa forma, ha ottime possibilità di vincere anche a Torino. Tuttavia, non sono convinto che finirà il 2025 in cima alla classifica ATP, perché credo che Alcaraz riuscirà a ottenere tre vittorie alle ATP Finals“.