ATP Finals 2025, Cash e Glasspool avanzano in semifinale. Sabato il derby con Salisbury/Skupski

Nell’incontro di chiusura del girone dedicato a Peter Fleming delle ATP Finals di Torino la coppia britannica formata da Lloyd Glasspool e Julian Cash, testa di serie numero uno, supera lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos 6-3 7-5 in un’ora e sedici minuti e si qualifica per la semifinale di sabato contro i connazionali Salisbury/Skupski.

I britannici iniziano l’incontro con l’agevole turno di servizio dell’1-0, gli avversari ribattono con l’1-1 ottenuto a zero. Glasspool lascia partire la risposta vincente che costringe Zeballos all’errore e firma il break del 3-1 al deciding point. Le teste di serie numero uno allungano rapidamente sul 4-1, e, dopo aver recuperato dallo 0-30, firmano, con lo smash vincente, il 5-2 al punto decisivo e chiudono sul 6-3 con la volée di rovescio.

Il giocatore argentino inaugura la seconda frazione con l’1-0, i rivali tengono a zero l’1-1. Lo smash di Granollers sigla il 2-1 dopo aver recuperato due punti di svantaggio e timbra poi il 4-3 al deciding point. Le due coppie rispettano l’andamento dei turni di battuta fino all’undicesimo gioco, quando il rovescio incrociato di Glasspool regala il break. Cash non trema al servizio e, al secondo match point, sigla il 7-5 decisivo con il servizio vincente.

La coppia britannica chiude la propria prestazione con otto ace, zero doppi falli ed il 76% di prime di servizio. Cash e Glasspool vincono l’81% dei punti sulla prima di servizio ed il 77% sulla seconda. Le teste di serie numero uno si aggiudicano dieci punti in più degli avversari in risposta ed il computo complessivo dei punti vinti per 65 a 48.