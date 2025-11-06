Dove vedere in tv Musetti-Korda, ATP Atene 2025: orario, programma, streaming

Lorenzo Musetti continua ad inseguire il sogno della qualificazione diretta alle ATP Finals di Torino e si appresta ad affrontare lo statunitense Sebastian Korda nella seconda semifinale dell’ATP 250 di Atene 2025. L’azzurro è consapevole di dover vincere il torneo sul veloce indoor della capitale greca per superare il canadese Felix Auger-Aliassime nella Race e diventare l’ottavo tennista ammesso al Master.

Il 23enne toscano, accreditato della seconda testa di serie, ha battuto nei turni precedenti lo svizzero Stanislas Wawrinka ed il francese Alexandre Muller mentre il n.52 del ranking ha eliminato nell’ordine l’australiano Alexei Popyrin, il bosniaco Damir Dzumhur ed il serbo Miomir Kecmanovic. Precedenti in perfetto equilibrio sul 2-2 (Musetti ha vinto però solo sulla terra battuta), con il vincitore che se la vedrà in finale con uno tra Novak Djokovic e Yannick Hanfmann.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Korda, valevole come seconda semifinale dell’ATP 250 di Atene. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Max (206); in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI-KORDA ATENE 2025

Venerdì 7 novembre

Center Court – Inizio alle ore 16.00 italiane

N. Djokovic vs Y. Hanfmann

A seguire, ma non prima delle 18.00

Lorenzo Musetti vs Sebastian Korda

PROGRAMMA MUSETTI-KORDA ATENE 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max (206).

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.