Dove vedere in tv Juventus-Sporting Lisbona, Champions League calcio: orario, programma, streaming

L’arrivo di Luciano Spalletti, che ha iniziato il suo percorso subito con una vittoria, e il ritorno della Champions League. Sono giorni importanti in casa Juventus, anche perché all’orizzonte c’è la sfida di martedì 4 novembre, alle ore 21.00, contro lo Sporting.

I portoghesi arriveranno a Torino, nella quarta giornata della League Phase, dopo aver già affrontato in trasferta una squadra italiana: il Napoli, con annessa sconfitta per 2-1 dei lusitani sul campo dei partenopei.

Come seguire il match in tv? Il match tra Juventus e Sporting sarà visibile, martedì 4 novembre dalle ore 21.00, in diretta esclusiva su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 2025

Martedì 4 novembre

Ore 21.00 Juventus-Sporting

