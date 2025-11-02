Quando gioca Jannik Sinner alle ATP Finals? Due ipotesi, ininfluente la tds n.1 o 2

Jannik Sinner sarà uno dei protagonisti alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti del mondo, che andrà in scena a Torino dal 9 al 16 novembre. Il fuoriclasse altoatesino si presenterà all’evento da numero 1 del mondo se dovesse riuscire a vincere il Masters 1000 di Parigi nel pomeriggio odierno, ma sarà comunque la testa di serie numero 2 della competizione visto che si trova alle spalle dello spagnolo Carlos Alcaraz nella Race.

Gli appassionati si stanno già chiedendo quando il 24enne giocherà nel capoluogo piemontese, ma bisognerà aspettare il sorteggio e poi la decisione degli organizzatori sulla programmazione. Occorre precisare che lo status di testa di serie non incide sulla distribuzione degli incontri. Jannik Sinner potrebbe debuttare domenica 9 novembre oppure lunedì 10 novembre, in baso al giorno del suo esordio si definirà anche la data dei due successivi incontri: se scenderà in campo domenica, allora le altre due uscite saranno previste per martedì 11 e giovedì 13 novembre; se gareggerà lunedì, allora lo rivedremo all’opera mercoledì 12 e venerdì 14 novembre.

Il nostro portacolori incrocerà nella fase a gironi uno tra la tds numero 3 e la numero 4 (il tedesco Alexander Zverev e il serbo Novak Djokovic, allo stato attuale), il numero 5 e il numero 6 (al momento sarebbero gli statunitensi Ben Shelton e Taylor Fritz), il numero 7 e il numero 8 (prima della finale di Parigi sono l’australiano Alex de Minaur e il canadese Felix Auger-Aliassime). Le semifinali sono previste sabato 15 novembre, mentre l’atto conclusivo si disputerà domenica 16 novembre.

QUANDO GIOCA JANNIK SINNER ALLE ATP FINALS

Le ipotesi sono le seguenti: