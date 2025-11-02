LIVE Italia-Messico, Mondiali di calcio femminile U17 in DIRETTA: azzurrine a caccia della semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ultimo quarto di finale del Mondiale di calcio femminile U17 in Marocco. A scendere in campo saranno le azzurre opposte alla squadra messicana. Le ragazze dell’U17 si sono qualificate al primo posto nel loro girone, il gruppo A, composto dal Brasile, dalla squadra di casa del Marocco e la Costa Rica. Le azzurrine hanno vinto tutte le partite portandosi a 9 punti pieni. Agli ottavi hanno poi portato a casa il risultato contro a suon di gol per 4-0 contro l’ostica Nigeria, qualificata per terza nel gruppo D e una delle favorite iniziali alla vittoria. Il Messico invece, qualificata come seconda nel gruppo B, girone che vedeva le messicane con Corea del Nord, Olanda e Cameroon, agli ottavi hanno vinto per 1-0 contro il Paraguay.

A inizio mondiale i pronostici davano per favorite anche Stati Uniti e Spagna. Entrambe queste due squadre hanno salutato questo torneo perdendo rispettivamente contro Olanda e Francia. Tutti e due i match sono terminati ai rigori decisivi. L’allenatrice degli Stati Uniti, Katie Schoepfer, dopo l’eliminazione ha sottolineato in diverse interviste l’importanza del concetto squadra. Parlando sia del gruppo ma anche dell’esperienza delle singole giocatrici. Qualità che forse in una fase così delicata come quella dei rigori potrebbe sicuramente essere importante, se non decisiva. La Corea del Nord invece, altra grande favorita e campione in carica del Mondiale dello scorso anno giocato in Repubblica Dominicana, ieri sera ha vinto contro il Giappone per 5-1. Qualificandosi dunque alla semifinale. E se la vedrà in semifinale con il Brasile, che ha sconfitto a sua volta il Canada ai rigori.

Questa edizione è la prima che si svolgerà con cadenza annuale. Vi ricordiamo infatti che fino allo scorso anno questo torneo si svolgeva con cadenza biennale con la partecipazione di 16 squadre. Da quest’anno la FIFA ha deciso così di far svolgere questa competizione una volta all’anno con 24 squadre partecipanti. Quest’evento è importante per le giovanissime calciatrici, non solo per il valore della stesso torneo, ma è anche un’opportunità per mettere in risalto il proprio talento e capacità. Potrebbe anche considerarsi una sorta di trampolino di lancio delle giovani ambizioni di qualsiasi giocatrice. È importante promuovere questa disciplina anche al femminile. Realtà che sta crescendo mano a mano.

A proposito della nostra nazionale, non possiamo non menzionare Giulia Galli. L’attaccante classe 2008 della Roma dall’inizio del Mondiale si è messa in mostra a suon di gol e belle prestazioni. È al momento terza nella classifica delle capocannoniere con 5 gol dietro dietro Fukushima e Jong-Hyang. Nella fase a gironi ha segnato due gol e realizzato un assist contro la Costa Rica, ha poi aggiunto altri due gol al suo tabellino segnando al Marocco e ne ha marcato uno anche contro il Brasile. Oltretutto, la romana nonostante la giovanissima età ha dimostrato delle doti da leader all’interno del gruppo che si sono fatte notare non solo in campo, ma anche fuori. Queste sono note sia nella squadra dove milita in Serie A, la Roma, dove ha esordito nel maggio del 2024, che in nazionale.

Le ragazze della C.T. Viviana Schiavi sono pronte a dar battaglia contro il Messico e credere passo dopo passo nel realizzare il sogno Mondiale. Il miglior piazzamento delle messicane in questa competizione risale al 2018, quando persero in finale contro la Spagna per 2-1. Per le azzurrine invece, dobbiamo tornare ancor più indietro, nel 2014, quando raggiunsero il terzo posto in Costa Rica. La squadra vincitrice di questa partita affronterà la Francia o l’Olanda. Conosciamo tutti la rivalità, soprattutto calcistica, tra Italia e Francia. Si ripeterà anche nel femminile? Francia e Olanda si daranno battaglia alle 16:30. Il secondo e ultimo quarto di finale della giornata del Mondiale di calcio femminile U17 in Marocco tra Italia e Messico si disputerà invece alle ore 20. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra DIRETTA LIVE testuale! Buon divertimento, vi aspettiamo!