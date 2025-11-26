Curling, Italia in semifinale agli Europei di curling: sconfitta ininfluente con la Svizzera, sbagliato l’ultimo end

L’Italia è stata sconfitto dalla Svizzera con il punteggio di 9-8 agli Europei 2025 di curling maschile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Lohja (Finlandia). La nostra Nazionale è incappata nella seconda battuta d’arresto di questa rassegna continentale dopo quella rimediata all’extra-end contro la Cechia, ma resta al secondo posto in classifica generale con sei vittorie all’attivo alla vigilia della giornata conclusiva del round robin.

Gli azzurri si trovano alle spalle dell’imbattuta Scozia (8-0) e condividono la piazza con la Svizzera (6-2), davanti a Germania e Svezia (5-3). Joel Retornaz e compagni si sono qualificati alle semifinali, riservate alle prime quattro classificate della fase a gironi: una vittoria contro la Scozia (giovedì 27 novembre, ore 13.00) garantirebbe il secondo posto, mentre in caso di ko bisognerebbe guardare con attenzione i risultati di Germania-Polonia, Svizzera-Norvegia e Svezia-Austria per conoscere il proprio piazzamento.

Il quartetto tricolore era in vantaggio di due punti alla vigilia dell’ultimo end, ma sono state commesse delle sbavature in impostazione di gioco e nel finale è mancata un po’ di lucidità: gli elvetici ne hanno approfittato, hanno messo a segno tre punti e hanno ribaltato il risultato, strozzando l’urlo di gioia dei nostri portacolori, che in caso di vittoria si sarebbero potuti giocare il primo posto nello scontro diretto con la Scozia.

LA CRONACA DI ITALIA-SVIZZERA

Lo skip Joel Retornaz, il third Amos Mosaner, il second Sebastiano Arman, il vice Mattia Giovanella iniziano la partita in maniera accorta, la prima mano è nulla e poi il quartetto tricolore affonda il colpo: ottima costruzione del gioco, elvetici in difficoltà e due punti a referto per la nostra Nazionale. Yannick Schwaller e compagni reagiscono prontamente nella frazione successiva e pareggiano prontamente i conti (2-2).

Gli azzurri decidono di giocare con grande scaltrezza, optano per una mano nulla e poi siglano il punto che permette di andare all’intervallo in vantaggio (3-2). Al ritorno sul ghiaccio, però, sono i vice campioni del mondo a spingere in maniera insistente e a mettere alle corde i nostri portacolori, portando a casa due punti che valgono il sorpasso (3-4). Nel momento più critico dell’incontro, però, emerge tutta la caratura tecnica di Retornaz e compagni, che spaccano la partita in due.

Nel settimo end, infatti, il quartetto tricolore adotta la giusta tattica di gioco e manda in crisi gli avversari, siglando tre punti di pregevole fattura che valgono il 6-4. Scambio di cortesie nelle due frazioni successive con due punti a testa e così l’Italia si presenta in vantaggio per 8-6 al decimo end, ma è la Svizzera ad avere il vantaggio dell’ultimo tiro: Retornaz non è impeccabile nella gestione del gioco, la Svizzera alza il ritmo, è impeccabile e mette a segno tre punti che ribaltano la situazione, vincendo la partita per 9-8.

RISULTATI EUROPEI CURLING OGGI

Cechia vs Polonia 9-2

Scozia vs Svezia 11-4

Germania vs Norvegia 7-3

Danimarca vs Austria 6-4

Svizzera vs Italia 9-8

CLASSIFICA EUROPEI CURLING

1. Scozia 8 vittorie

2. Italia 6 vittorie

2. Svizzera 6 vittorie

4. Germania 5 vittorie

4. Svezia 5 vittorie

6. Cechia 4 vittorie

7. Polonia 3 vittorie

8. Norvegia 2 vittorie

9. Danimarca 1 vittoria

10. Austria 0 vittorie