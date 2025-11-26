LIVE Italia-Danimarca, Europei curling femminile 2025 in DIRETTA: vincere per continuare a sperare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Danimarca, ottavo e penultimo impegno del faticoso round robin degli Europei di curling femminile 2025. Le azzurre hanno bisogno di una vittoria per tenere aperto il discorso qualificazione alle semifinali. Danesi che invece con una vittoria staccherebbero il pass per la fase ad eliminazione diretta, già raggiunta dalla Svezia. Appuntamento alle ore 13.00 sul ghiaccio di Lohja (Finlandia).

Tre vittorie e quattro sconfitte per il team guidato da Stefania Constantini. Rendimento altalenante per le italiane, che ieri sera hanno sconfitto la Germania restando attaccate ad una flebile speranza. Servirà non solo vincere, ma anche sperare in risultati favorevoli dalle altre piste. Ci sarà bisogno inoltre delle migliori Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli ed Elena Mathis per riuscire a superare le forti scandinave.

Danimarca che schiera Madeleine Dupont (skip), Mathilde Halse, Jasmin Holtermann e Denise Dupont. Per le danesi cinque vittorie e due KO al pari della Svizzera, e classifica che recita secondo posto. Le scandinave sono ad un solo successo dalle semifinali, e nell’ultimo turno affronteranno proprio la Svezia che guida il raggruppamento unico.

Italia-Danimarca, ottavo e penultimo impegno del faticoso round robin degli Europei di curling femminile 2025, inizierà alle 13.00.