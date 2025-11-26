LIVE Italia-Svizzera, Europei curling 2025 in DIRETTA: scontro diretto decisivo per la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svizzera, gara valida per la settima giornata del round robin degli Europei di curling maschile. Gli azzurri sfidano gli elvetici in un match che potrebbe spalancare le porte delle semifinali al team guidato da Joel Retornaz. Gli elvetici inseguono la squadra italiana ad una vittoria di distanza, ed un eventuale KO significherebbe terminare di sicuro alle spalle della compagine tricolore.

Joel Retornaz, Mattia Giovanella, Sebastiano Arman ed Amos Mosaner stanno disputando un girone unico da autentici protagonisti. Riscattato ampiamente l’incidente di percorso patito contro la Cechia, gli azzurri hanno infilato una serie di tre vittorie consecutive superando Germania, Polonia e Danimarca. Basta un altro piccolo ulteriore sforzo per agguantare l’accesso alle semifinali, ma non saranno concesse distrazioni.

Svizzera che si presenta sul ghiaccio di Lohja (Finlandia) con Benoit Schwarz-Van Berkel, Yannick Schwaller (skip), Kim Schwaller e Pablo Lachat-Couchepin. Nell’ultima sessione hanno superato nettamente il fanalino di coda Austria, certificando la quarta vittoria nelle prime sei gare. Gli elvetici puntano dritto alle semifinali ma dovranno ottenere altre due vittorie in questa coda di round robin.

Italia-Svizzera, gara valida per la settima giornata del round robin degli Europei di curling maschile, inizierà alle 18.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta end per end dell’incontro. Buon divertimento e forza azzurri!