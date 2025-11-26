AGGRAPPATE ALLA SPERANZA! L’Italia femminile batte la Danimarca all’ultimo respiro: semifinale ancora possibile agli Europei di curling

L’Italia resta aggrappata alla speranza di qualificarsi alle semifinali degli Europei 2025 di curling femminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Lohja (Finlandia). La nostra Nazionale ha sconfitto la Danimarca per 6-5, ha conquistato la quarta vittoria nella rassegna continentale (su otto partite disputate), si è issata al quinto posto in classifica generale e può ancora ambire ad accedere alla fase a eliminazione diretta. A guidare la graduatoria c’è la Svezia (7-1), seguita da Danimarca, Norvegia e Svizzera (5-3), poi appunto Italia, Scozia e Turchia (4-4).

Per sperare nell’impresa servirà battere la Cechia nell’ultimo incontro del round robin (giovedì 27 novembre, ore 08.00) e poi auspicare particolari incastri di risultati negli altri incontri della mattinata: la Svezia (attesa dalla Danimarca) e la vincente di Svizzera-Norvegia, saranno irraggiungibili per le azzurre, ma poi si può provare a fare la corsa per gli altri due pass, guardando con attenzione Turchia-Lituania e Scozia-Germania. Ricordiamo che Stefania Constantini e compagne sono in svantaggio negli scontri diretti con Turchia, Svezia, Norvegia e Svizzera, mentre sono avanti con Danimarca, Scozia, Germania e Lituania.

LA CRONACA DI ITALIA-DANIMARCA

La skip Stefania Constantini, la third Elena Mathis, la second Angela Romei e la vice Giulia Zardini Lacedelli concedono un punto a Madeleine Dupont e compagne nel primo end, ma poi reagiscono prontamente nella seconda frazione e pareggiano i conti (1-1). Le danesi mettono la testa davanti nel terzo parziale (2-1), poi ci pensano le azzurre ad alzare il livello tecnico del loro gioco e a imbrigliare le avversarie: un punto portato a casa nel quarto gioco e poi mano strappata da un punto per il 3-2 all’intervallo.

Al ritorno sul ghiaccio il quartetto nordico restituisce il favore e replica quanto successo prima dello stop: punto di sostanza nel sesto gioco e poi martello rubato nel settimo per operare il sorpasso sul 4-3. Scambio di favori da un punto con il vantaggio dell’ultimo tiro e si arriva così all’ultimo end con l’Italia sotto di punto (4-5), ma la magia da due punti all’ultimo respiro assicura un successo fondamentale per le azzurre.

RISULTATI EUROPEI CURLING

Italia vs Danimarca 6-5

Scozia vs Norvegia 8-5

Germania vs Turchia 5-3

Svizzera vs Cechia 7-5

Svezia vs Lituania 9-3

CLASSIFICA EUROPEI CURLING

1. Svezia 7 vittorie

2. Danimarca 5 vittorie

2. Norvegia 5 vittorie

2. Svizzera 5 vittorie

5. Italia 4 vittorie

5. Scozia 4 vittorie

5. Turchia 4 vittorie

8. Germania 3 vittorie

8. Lituania 3 vittorie

10. Cechia 0 vittorie