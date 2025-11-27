Curling femminile, l’Italia chiude il suo Europeo disastroso: sconfitta con la Cechia già retrocessa e addio semifinale

Termina nel peggiore dei modi l’avventura della Nazionale italiana femminile di curling ai Campionati Europei di Lohja (Finlandia). Le azzurre hanno infatti perso per 6-7 contro la mai vittoriosa Cechia, facendo svenire così le incredibili possibilità di qualificazione per le semifinali, maturate grazie ad una serie di combinazioni a noi favorevoli arrivate dagli altri campi.

Discreto l’inizio delle nostre portacolori che, dopo un primo end terminato con un nulla di fatto, marcano un solo punto nel secondo, per poi rubare la mano nel terzo approfittando delle ripetute sbavature da parte delle contendenti che, comunque, non si scompongono, ripristinando gli equilibri nella quarta ripresa a seguito di una terza mano conclusasi a punteggio bloccato.

L’Italia però non ci sta, avanzando nuovamente di due unità al sesto round, in attesa di trovare il guizzo per indirizzare definitivamente la gara. Ma dopo un altro end annullato il copione si ripete. Le ceche mettono a referto dunque altri due punti trovando così il pari. Attenta però la formazione tricolore, la quale all’ultimo atto segna ancor due sigilli che permettono di mettere pressione alle rivali, pronte a rispondere con il martello in mano.

Ma ecco che, clamorosamente. Le avversarie fanno saltare il banco all’ultima chance utile, timbrando tre punti e sorpassano quindi in volata le nostre ragazze, fuori dalle posizioni che contano per la prima volta da due anni a questa parte. Adesso tocca resettare tutto e guardare avanti