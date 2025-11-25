CurlingSport Invernali
Curling, l’Italia femminile regola la Germania agli Europei e rimane aggrappata alla speranza di semifinale
L’Italia è tornata alla vittoria agli Europei 2025 di curling femminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Lohja (Finlandia): dopo la sconfitta inattesa di questa mattina contro la poco quotata Turchia, le azzurre erano obbligate a battere la Germania per mantenere vive le già flebili speranze di accedere alla fase a eliminazione diretta.
La nostra Nazionale rimane matematicamente in corsa per proseguire la propria avventura continentale dopo la fase a gironi grazie all’affermazione conseguita contro le tedesche con il punteggio di 5-3, ma la qualificazione alle semifinali, riservate alle prime quattro classificate del round robin aperto a dieci squadre, resta comunque molto complicata.
Stefania Constantini e compagne sono state brave in avvio di incontro, mettendo a segno un punto in apertura e poi strappando la mano: un micidiale uno-due che ha costretto le rivali a inseguire per tutto l’incontro, rivelatosi comunque molto combattuto e intenso. L’Italia ha così conquistato la terza vittoria nel torneo, a fronte di quattro sconfitte, e risale al sesto posto in classifica insieme alla Lituania.
Al comando la Svezia (6-0) seguita da Danimarca e Norvegia (5-2), poi Svizzera e Turchia (4-3). Nei fatti il quartetto tricolore dovrà vincere le prossime due partite (contro la Danimarca mercoledì 26 novembre alle ore 13.00 e contro la Cechia giovedì 27 novembre alle ore 08.00) e sperare in qualche incastro favorevole negli altri incontri per approdare alle semifinali.
LA CRONACA DI ITALIA-GERMANIA
La skip Stefania Constantini, la third Elena Mathis, la second Angela Romei e la vice Giulia Zardini Lacedelli hanno incominciato il confronto con la massima accortezza, contenendo le sbavature e sfruttando gli spiragli offerti dalle avversarie, mettendole in difficoltà appena ne hanno avuto la possibilità: un punto nel primo end e poi mano strappata nella seconda frazione, in modo da issarsi sul 2-0 e mettere pressione alle rivali.
Sara Mezzenzehl e compagne hanno accorciato le distanze nel terzo parziale (2-1), poi è definitivamente salito in cattedra il quartetto tricolore: mano nulla, punto di fino nel quinto end e poi mano strappata nel sesto gioco, in modo da volare sul 4-1. Il margine è comunque contenuto e la Germania non molla, siglando la marcatura che vale il 2-4 e rendendo combattuto il finale di un incontro dal punteggio basso e dalle poche segnature.
Il martello torna alle azzurre, che optano per una mano nulla e poi costruiscono un bel gioco, mettendo le rivali alle corde e riuscendo a mettere a segno il punto che assicura il 5-2. Il vantaggio di tre punti è rassicurante alla vigilia dell’ultimo end, anche se la Germania ha il vantaggio dell’ultimo e potrebbe cercare il grande colpaccio, ma porta a casa soltanto un punto e l’Italia può sorridere per 5-3.
RISULTATI EUROPEI CURLING OGGI
Scozia vs Cechia 7-3
Italia vs Germania 5-3
Danimarca vs Lituania 8-4
Turchia vs Svizzera 8-5
Svezia vs Norvegia 7-4
CLASSIFICA EUROPEI CURLING
1. Svezia 6 vittorie
2. Danimarca 5 vittorie
2. Norvegia 5 vittorie
4. Svizzera 4 vittorie
4. Turchia 4 vittorie
6. Italia 3 vittorie
6. Lituania 3 vittorie
6. Scozia 3 vittorie
9. Germania 2 vittorie
10. Cechia 0 vittorie