Cosa succede se Norris, Verstappen e Piastri arrivassero a pari punti? La situazione e il regolamento

La corsa a tre per il titolo iridato della graduatoria riservata ai piloti nel Mondiale 2025 di F1 potrebbe concludersi anche con un pari merito, ed in quel caso per risolvere l’ex aequo bisognerebbe ricorrere al numero di secondi posti raccolti in stagione nelle gare lunghe, dato che anche il numero di successi nei GP non risolverebbe la situazione.

Guardando alle vittorie nelle gare classiche, infatti, si registra la perfetta parità, a quota 7, tra il britannico Lando Norris, il neerlandese Max Verstappen e l’australiano Oscar Piastri. Nel caso in cui uno dei tre dovesse vincere l’ultimo GP, però, non potrebbe verificarsi una situazione di parità in vetta alla classifica.

Nei tre casi in cui potrebbe verificarsi un pari merito in vetta alla classifica, dunque, bisognerà ricorrere al numero delle piazze d’onore stagionali, e tutti i casi premierebbero Norris, che finora ha raccolto per 8 volte il secondo posto, contro le 5 di Verstappen e le 4 di Piastri.

La quota maggiore alla quale si potrebbe verificare una situazione di parità è fissata a 414, nel caso in cui ad Abu Dhabi Norris arrivasse settimo e Verstappen arrivasse secondo, con Piastri al massimo terzo. In tal caso Verstappen coglierebbe la sesta piazza d’onore, ma Norris la spunterebbe essendo a quota 8.

Un pari merito potrebbe verificarsi anche a quota 410, nel caso in cui Norris arrivasse nono e Piastri arrivasse secondo, ma con Verstappen giù dal podio. In tal caso Piastri centrerebbe per la quinta volta in stagione il secondo posto, ma Norris avrebbe la meglio con 8.

L’ultima circostanza potrebbe verificarsi proprio a quota 408, alla quale Norris si trova attualmente, e che potrebbe verificarsi con il britannico fuori dalla zona punti e Verstappen quarto, ma con Piastri al massimo terzo. In tal caso Verstappen resterebbe a quota 5 piazze d’onore, e Norris la spunterebbe trovandosi a 8.

TUTTE I CASI DI PARI MERITO PER IL MONDIALE PILOTI DI F1

414 punti (Norris e Verstappen)

Se Norris arriva settimo e Verstappen arriva secondo, ma Piastri non vince

Vince Norris per il maggior numero di secondi posti (8 contro 6, con 7 vittorie a testa)

410 punti (Norris e Piastri)

Se Norris arriva nono e Piastri arriva secondo, ma Verstappen non arriva tra i primi 3

Vince Norris per il maggior numero di secondi posti (8 contro 5, con 7 vittorie a testa)

408 punti (Norris e Verstappen)

Se Norris non fa punti e Verstappen arriva quarto, ma Piastri non arriva tra i primi 2

Vince Norris per il maggior numero di secondi posti (8 contro 5, con 7 vittorie a testa)