Ordine d’arrivo F1, GP Qatar 2025: Verstappen mette le McLaren nel sacco! Ferrari sempre peggio, sbaglia Antonelli

Oggi è andato in scena il GP del Qatar 2025, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul tracciato di Lusail. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sull’impegnativo circuito in terra asiatica, con l’ambizione di conquistare la vittoria, i piazzamenti sul podio e i posti che garantivano punti fondamentali in ottica classifica generale.

Max Verstappen ha vinto il GP del Qatar, rendendosi protagonisti di una prestazione stellare e di una strategia impeccabile. Il quattro volte Campione del Mondo è infatti riuscito a imbrigliare le McLaren e le ha superate grazie alle soste ai box, imponendosi in maniera brillante e continuando così a sognare il titolo iridato. L’alfiere della Red Bull è infatti riuscito a recuperare terreno nei confronti di Lando Norris, che si è dovuto accontentare della quarta piazza e ora resta al comando della classifica con appena dodici punti di vantaggio nei confronti dell’olandese.

Max Verstappen ha preceduto Oscar Piastri, che con questo risultato si è portato a -16 dalla vetta e inseguirà la magia iridata ad Abu Dhabi tra sette giorni. Carlos Sainz ha completato il podio al volante della Williams, confezionando una prestazione davvero magistrale e confermandosi in eccellenza forma. Kimi Antonelli ha commesso un errore nel penultimo giro e ha subito il sorpasso da parte di Norris, terminando in quinta piazza con la Mercedes davanti al compagno di squadra George Russell.

Calvario totale per le due Ferrari, totalmente anonime in pista e mai capaci di battagliare per qualcosa di concreto. Charles Leclerc ha chiuso all’ottavo posto, alle spalle di Fernando Alonso (settimo con la Aston Martin). Lewis Hamilton è partito dalla diciassettesima piazzola e la risalita si è fermata al dodicesimo posto, fuori dalla zona punti chiusa dalla Racing Bulls di Liam Lawson. Di seguito l’ordine d’arrivo del GP del Qatar 2025, i risultati e la classifica della gara del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Lusail.

ORDINE D’ARRIVO GP QATAR F1 2025

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Oscar Piastri (McLaren)

3. Carlos Sainz (Williams)

4. Lando Norris (McLaren)

5. Kimi Antonelli (Mercedes)

6. George Russell (Mercedes)

7. Fernando Alonso (Aston Martin)

8. Charles Leclerc (Ferrari)

9. Liam Lawson (Racing Bulls)

10. Yuki Tsunoda (Red Bull)

11. Alexander Albon (Williams)

12. Lewis Hamilton (Ferrari)

13. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

14. Franco Colapinto (Alpine)

15. Esteban Ocon (Haas)

16. Pierre Gasly (Alpine)

Rit. Lance Stroll (Aston Martin)

Rit. Isack Hadjar (Racing Bulls)

Rit. Oliver Bearman (Haas)

Rit. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

RISULTATI E CLASSIFICA GP QATAR F1 2025

1 Max Verstappen Red Bull Racing Leader 2

2 Oscar Piastri McLaren +7.995 2

3 Carlos Sainz Williams +22.665 2

4 Lando Norris McLaren +23.315 2

5 Kimi Antonelli Mercedes +28.317 2

6 George Russell Mercedes +48.599 2

7 Fernando Alonso Aston Martin +54.045 2

8 Charles Leclerc Ferrari +56.785 2

9 Liam Lawson Racing Bulls +60.073 2

10 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +61.770 2

11 Alexander Albon Williams +66.931 2

12 Lewis Hamilton Ferrari +77.730 2

13 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +84.812 2

14 Franco Colapinto Alpine 1 L 2

15 Esteban Ocon Haas F1 Team 1 L 3

16 Pierre Gasly Alpine 1 L 2

17 Lance Stroll Aston Martin – – 4

18 Isack Hadjar Racing Bulls – – 3

19 Oliver Bearman Haas F1 Team – – 4

20 Nico Hulkenberg Kick Sauber – – – –