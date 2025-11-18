Coppa Davis 2025, Bolelli/Vavassori al vero esame con la maglia azzurra: senza Sinner, in doppio toccherà agli specialisti

La squadra che, da domani, inizia la Final Eight di Coppa Davis sarà un’Italia certamente diversa rispetto al recente passato. I detentori del titolo entreranno in campo senza i loro leader, ma con la voglia di giocarsela fino in fondo. Nella formazione varata da capitan Filippo Volandri potranno assumere un ruolo decisivo Simone Bolelli e Andrea Vavassori, attesi al vero esame con la maglia azzurra.

Jannik Sinner ha deciso di non partecipare per staccare la spina e ricaricare le batterie in vista della prossima stagione. Lorenzo Musetti, in attesa della nascita della seconda figlia, ha rinunciato alla convocazione dopo uno sprint finale di annata che ne ha prosciugato le energie mentali e fisiche. Le due defezioni disegnano un’altra Italia rispetto a quella che ha vinto le ultime due edizioni del trofeo. Nei trionfi di Malaga il due volte vincitore delle ATP Finals aveva fatto gli straordinari gareggiando anche in doppio, nel 2023 con Lorenzo Sonego e l’anno dopo con Matteo Berrettini.

La nuova formula della competizione trasforma il match di doppio nel possibile snodo determinante del confronto. Appare ora plausibile che il capitano italiano possa scegliere di affidarsi, nell’incontro che potrebbe risultare decisivo, ad un tandem di specialisti. Bolelli e Vavassori sono uno dei team di riferimento del circuito e sono reduci dall’ottimo risultato conquistato nelle ATP Finals di Torino, fermati solo in semifinale dalla coppia Heliovaara/Patten poi vincitrice del titolo.

I due, fino ad oggi, hanno giocato insieme nel girone eliminatorio dello scorso anno disputato a Bologna con il bilancio della vittoria decisiva nell’incontro contro il Belgio e le sconfitte, a risultato ormai acquisito, contro Brasile e Olanda. L’auspicio del panorama tennistico italiano è quello di non dover ricorrere alla terza e decisiva sfida, il tandem azzurro però è pronto, ha già scaldato i motori e non vede l’ora di contribuire al successo di squadra.