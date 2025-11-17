Coppa Davis 2025, Matteo Berrettini parte indietro nelle gerarchie. Ma potrebbe rivelarsi un jolly prezioso strada facendo…

Un uomo “Davis”. Matteo Berrettini avrà questo ruolo nella formazione del capitano non giocatore, Filippo Volandri, in vista delle finali di Coppa Davis che dal 18 al 23 novembre andranno in scena alla Bologna Fiere. La formazione tricolore non avrà il suo asso. Jannik Sinner ha deciso di non dare la propria disponibilità a vestire l’azzurro, mettendo in cima all’elenco delle priorità la fase di recupero e la preparazione per i prossimi obiettivi del 2026.

Una scelta tanto criticata anche per lo status dell’altoatesino (n.2 del mondo, vincitore Slam ecc.). Lo si comprende perché sulla decisione di Lorenzo Musetti di saltare la Davis nessun mugugno o richiamo alla poca italianità. Ma la semplice presa di coscienza che il serbatoio fosse vuoto e bisognava dare spazio ad altri. Italia, quindi, da squadra da battere a compagine da “battaglia”. Mercoledì 19 novembre (ore 16.00) ci sarà il confronto con l’Austria.

Berrettini è un po’ il jolly della compagine, venendo impiegato da n.2 in singolare e in caso di emergenza in doppio, qualora ve ne fosse bisogno. Il romano viene da una stagione difficile, con problemi fisici e psicologici che ne hanno minato il rendimento. Tuttavia, quanto messo in mostra a Vienna può far pensare che Matteo possa dare il proprio contributo alla causa.

Non è un mistero che il classe ’96 del Bel Paese senta in modo particolare questa competizione e nella stagione passata sia stata ancor più di Sinner l’uomo che ha fatto la differenza. Se è vero che Jannik ha ottenuto i punti decisivi nelle sfide delle Finals a Malaga, Berrettini ha messo in fila le tre vittorie nel Round Robin proprio a Bologna e si è imposto nei primi singolari delle sfide contro Australia e Olanda sul veloce indoor iberico.

La sua esperienza e il proprio carisma al servizio del Tricolore, davanti al pubblico di casa, potrebbero dare quel qualcosa in più e caricare tutta la compagine. Il capitano può contare anche su Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e i due doppisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori. La condizione fisica sarà un parametro importante. Non resta che attendere.

CALENDARIO FINALI COPPA DAVIS 2025

Quarti di finale

Martedì 18 novembre (16:00): Francia vs Belgio

Mercoledì 19 novembre (16:00): Italia vs Austria

Giovedì 20 novembre (10:00): Spagna vs Repubblica Ceca

Giovedì 20 novembre (non prima delle 17:00): Argentina vs Germania

Semifinali

Venerdì 21 novembre (16:00): Francia/Belgio vs Italia/Austria

Sabato 22 novembre (12:00): Spagna/Rep.Ceca vs Argentina/Germania

Finale

Domenica 23 novembre (15:00)