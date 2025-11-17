Coppa Davis 2025, il tabellone dell’Italia. Suggestione semifinale contro la Francia

La straordinaria vittoria di Jannik Sinner alle Finals di Torino ha concluso la stagione tennistica per quanto riguarda il circuito ATP, ma c’è ancora un appuntamento importante prima di mettere le racchette a riposo per un mese in vista dell’inizio del prossimo anno. Si tratta delle finali della Coppa Davis 2025 a Bologna, con l’Italia che si presenta davanti ai suoi tifosi per andare a caccia di uno storico tris dopo i trionfi del 2023 e 2024.

Non è stato, però, un avvicinamento semplice per la squadra ed il suo capitano Filippo Volandri, che ha dovuto più volte cambiare le sue idee, trovandosi con una squadra decisamente diversa rispetto alle due che sono riuscite a conquistare la coppa. All’assenza già annunciata di Jannik Sinner, si è aggiunta anche quella di Lorenzo Musetti, comunicata proprio alle Finals, dunque il capitano azzurro ha convocato al posto del toscano Lorenzo Sonego, che si è così aggiunto a Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Andrea Vavassori e Simone Bolelli.

Sicuramente le assenze di Sinner e Musetti sono importanti, ma la squadra azzurra è comunque competitiva e può arrivare fino in fondo alla competizione. Cobolli, Berrettini e Sonego si giocheranno i due posti in singolare, con una scelta che davvero verrà presa all’ultimo sulla base dello stato di forma e degli allenamenti, anche se i due romani restano in vantaggio sul piemontese. In doppio pochi dubbi e anzi una solida certezza come la coppia Bolelli/Vavassori, reduci dalla prima storica semifinale alle Finals.

L’Italia inizierà il suo cammino contro l’Austria, probabilmente la formazione più debole delle otto arrivate a Bologna e che è sicuramente la grande sorpresa di questa edizione. Il singolarista di punta sarà Filip Misolic, numero 80 del ranking mondiale, che parte sfavorito con chiunque degli azzurri. Gli austriaci non avranno nulla da perdere e giocheranno liberi da ogni pressione, fattore sicuramente da non sottovalutare ed inoltre possono comunque contare su un buon doppio, quello composto da Lucas Miedler ed Alexander Erler.

L’approdo in semifinale porterebbe l’Italia ad alzare ulteriormente il livello dell’avversaria. La squadra azzurra se la dovrebbe vedere contro la vincente della sfida tra Francia e Belgio. Decisamente affascinante la sfida con una rivale storica come la Francia, con i transalpini che hanno modificato la loro formazione proprio due giorni fa. Il capitano Paul-Henri Mathieu dovrà sciogliere i dubbi riguardanti i singolaristi, visto che si giocano il posto Arthur Rinderknech, Corentin Moutet e Giovanni Mpetshi-Perricard, che su un’eventuale superficie veloce potrebbe essere molto pericoloso con il suo servizio.

Una Francia, però, che non può assolutamente sottovalutare il Belgio, che è stato capace di vincere in Australia per centrare la qualificazione alle finali di Bologna. Sicuramente i due singolaristi saranno Zizou Bergs e Raphale Collignon, con il primo che gioca alla pari con qualsiasi francese e con il secondo che è stato proprio il grande eroe con gli australiani e può diventare ancora una volta l’uomo Davis. Attenzione poi ad un possibile approdo al doppio decisivo, dove a quel punto la coppia Gille/Vliegen potrebbe trascinare il Belgio in semifinale.

L’Italia è sulla carta superiore ad Austria, Francia e Belgio, dunque con la possibilità concreta di raggiungere la sua terza finale consecutiva. Nell’ultimo atto gli azzurri potrebbero trovarsi di fronte delle potenze come la Spagna di Carlos Alcaraz e la Germania di Alexander Zverev (probabile un loro super scontro in semifinale), con gli spagnoli comunque chiamati ad un difficile quarto di finale con la Cechia, vera outsider di queste finali. Difficile, invece, che i tedeschi possano cadere con l’Argentina.

TABELLONE ITALIA COPPA DAVIS 2025

QUARTI DI FINALE – Austria

SEMIFINALE – vincente Francia-Belgio

FINALE – una tra Spagna, Cechia, Germania, Argentina