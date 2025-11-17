Coppa Davis 2025, la Spagna di Carlos Alcaraz parte favorita. Granollers certezza in doppio, ma il debutto sarà da brividi

La Spagna, guidata dal capitano David Ferrer, si appresta a disputare a Bologna la Final Eight della Coppa Davis 2025 di tennis con la formazione composta da Carlos Alcaraz, Jaume Munar, Pablo Carreno Busta, Pedro Martinez e Marcel Granollers.

Gli iberici avranno un cammino non semplice, dato che in sede di sorteggio, non essendo inseriti tra le teste di serie, hanno pescato la Cechia quale avversaria dei quarti di finale, poi in caso di successo in semifinale incontrerebbero una tra Argentina e Germania. Dall’altro lato del tabellone Italia-Austria e Francia-Belgio.

Potrebbe esserci qualche incertezza circa il secondo singolarista, ma per il resto non sembrano esserci tanti dubbi, con Alcaraz numero 1 (giocherà il secondo singolare) ed in doppio l’impiego dello specialista Granollers, probabilmente in coppia con lo stesso Alcaraz, pronto a fare la differenza negli scambi dal fondo del campo.

CONVOCATI SPAGNA COPPA DAVIS 2025

Carlos Alcaraz

Jaume Munar Clar

Pablo Carreno Busta

Pedro Martinez Portero

Marcel Granollers-Pujol

Capitano: David Ferrer