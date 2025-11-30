Combinata nordica, vento troppo forte sul trampolino a Ruka. Annullata la Mass Start

Le pessime previsioni meteo mattutine hanno trovato conferma purtroppo sul trampolino grande di Ruka, costringendo gli organizzatori ad annullare il segmento di salto odierno e di conseguenza l’intera Mass Start valevole come terza e ultima gara della tappa inaugurale della Coppa del Mondo maschile 2025-2026 di combinata nordica.

Le condizioni erano troppo pericolose per garantire ai combinatisti di saltare in sicurezza, con folate di 8-10 m/s ed un vento instabile che non accennava a diminuire. La situazione dovrebbe migliorare nel pomeriggio e soprattutto nella serata finlandese, quando però il Large Hill di Kuusamo verrà utilizzato dal circuito maggiore del salto speciale per la seconda competizione del weekend.

Da regolamento è stato cancellata la gara di oggi, rendendo dunque inutile il risultato del segmento di fondo andato in scena stamattina che aveva visto il successo dell’austriaco Stefan Rettenegger nella 10 km con partenza in linea davanti al norvegese Aleksander Skoglund, al tedesco Julian Schmid e all’azzurro Samuel Costa, autore di una prova eccezionale con il pettorale 58.