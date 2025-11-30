Combinata nordica: Thomas Rettenegger al comando della Mass Start a Ruka. Samuel Costa fa sognare

È solamente la prova di fondo della Mass Start che si completerà con il salto dall’HS142 alle 13.00. Vogliamo essere onesti, di chance di centrare il podio ce ne sono pochissime, se non quasi nulle, ma vedere un italiano in top-5 e in generale una squadra tutta tra i primi 30 fa davvero ben sperare nella stagione olimpica per la combinata nordica al maschile.

Samuel Costa è stato strepitoso nei 10 chilometri in quel di Ruka e, pur partendo con un pettorale altissimo, ha centrato la quarta piazza, dimostrando progressi eccezionali nel fondo. L’obiettivo è sicuramente quello di conquistare un piazzamento di lusso: una top-15 darebbe sicuramente autostima in vista dei prossimi appuntamenti.

Al comando a sorpresa l’austriaco Stefan Rettenegger: a differenza del fratello Thomas, per lui qualche difficoltà in più nel salto, dunque non parte con i favori del pronostico. Seconda posizione per il pettorale rosso, il miglior fondista del circuito, il norvegese Aleksander Skoglund, mentre terzo c’è il tedesco Julian Schmid, il più atteso in chiave vittoria. Più indietro, settimo, il pettorale giallo Johannes Lamparter che può sicuramente rientrare nei giochi per il podio.

Parlavamo di una squadra azzurra performante: gli italiani in top-10 sono infatti due con Aaron Kostner decimo. Diciannovesimo Raffaele Buzzi, ventinovesimo Domenico Mariotti. Nel fondo gli azzurri hanno dimostrato di andare veramente forte, serve però un salto di qualità per confermarsi.