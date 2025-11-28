Combinata nordica, Johannes Lamparter domina l’esordio a Ruka, grande rimonta di Samuel Costa

Era il grande favorito e non ha tradito le aspettative: la prima gara della stagione per la Coppa del Mondo di combinata nordica va a Johannes Lamparter. L’austriaco si impone a Ruka, in Finlandia, nella Compact dal trampolino grande.

L’austriaco partiva dalla seconda posizione dopo il salto, ha scavalcato il connazionale Rettenegger e si è involato verso la vittoria solitaria. Con il ritiro di Riiber e l’infortunio di Geiger é lui il favoritissimo per la sfera di cristallo.

Germania che riesce comunque a piazzare un uomo sul podio: si tratta di Julian Schmid che sfrutta le sue doti nel fondo per chiudere a 7.7 dalla vetta, mentre terzo è il finnico Ilkka Herola. Completano la top-5 l’estone Kristjan Ilves ed il norvegese Jens Luraas Oftebro.

Italia che ritrova un ottimo Samuel Costa (tornato alle competizioni in questa stagione): il migliore degli azzurri è diciannovesimo dopo una grande rimonta nel fondo (era 48° dopo il salto!). Trentesimo Aaron Kostner, 43mo Raffaele Buzzi, 51mo Domenico Mariotti.