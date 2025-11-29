Combinata nordica, Lamparter concede il bis a Ruka nella Gundersen. Costa unico azzurro a punti

Johannes Lamparter bissa il successo di ieri nell’Individual Compact e si impone anche nella Gundersen di Ruka in occasione della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica. Seconda vittoria consecutiva ad inizio stagione per l’austriaco, che archivia così la diciannovesima affermazione individuale della carriera nel circuito maggiore.

Il campione mondiale in questo format (Large Hill e poi segmento di fondo sulla distanza dei 10 km) a Oberstdorf 2021 ha sfruttato alla grande il suo pettorale 1 in base ai risultati del Provisional Competition Round, gestendo senza problemi il vantaggio sugli inseguitori ed involandosi in solitaria al traguardo grazie ad un buon passo sugli sci stretti.

Lamparter ha trionfato con un margine di 32″7 sul tedesco Julian Schmid e di 43″9 sull’austriaco Thomas Rettenegger, che ha perso il confronto diretto per la piazza d’onore nel corso dell’ultimo giro. Quarta piazza a 1’02” dal leader per il norvegese Einar Luraas Oftebro, che ha regolato in volata il padrone di casa finlandese Ilkka Herola e l’altro austriaco Franz-Josef Rehrl.

L’Italia paga a caro prezzo un PCR molto negativo e porta solamente un atleta in zona punti con il 32° posto di Samuel Costa, capace di rimontare nove posizioni nel segmento di fondo, mentre sono rimasti nelle retrovie gli altri azzurri Aaron Kostner 46° e Domenico Mariotti 49°. Ritirato Raffaele Buzzi.