Ciclocross, Pellizzotti chiude terza nella prima di Coppa del Mondo a Tabor tra le Under 19. Quarta Bianchi

Continua nel migliore dei modi la giornata inaugurale della Coppa del Mondo di ciclocross per la spedizione italiana. Arriva, infatti, dopo la terza piazza di Grigolini tra gli Under 19, la conquista del gradino più basso del podio da parte di Giorgia Pellizzotti nella gara femminile Under 19. A completare l’ottima prova della rappresentativa tricolore è il quarto posto di Elisa Bianchi.

La ceca Barbora Bukovska, classe 2008, si è aggiudicata la gara staccando tutte le rivali e tagliando il traguardo con il tempo di 36’29”, davanti alla francese Lise Revol, seconda a soli 6″ dalla vincitrice, ed alle due atlete azzurre. In classifica generale Bukovska guida con 40 punti, la francese è seconda con 30 e l’azzurra terza a 25.

Conclude la sua performance in quinta posizione, con 57″ di distacco dalla testa della classifica, la ceca Lucie Grohova che precede di 5″ la connazionale Eva Drhova. Completano la top 10 la britannica Zoe Roche, l’olandese Nynke Jochems, le francesi Zelie Lambert e Laly Pichon.

Concludono nelle posizioni di rincalzo le altre due azzurre iscritte alla gara. Nicole Azzetti, reduce dal bronzo continentale, taglia il traguardo in 13ma posizione con un ritardo di 2’02”. Chiude la sua gara nelle retrovie la giovanissima Nicole Righetto che conquista la 28ma posizione con un distacco di 3’18” dalla vetta.