A che ora la Coppa del Mondo di ciclocross 2025 oggi a Tabor: programma, tv, streaming

Poco più di due mesi di attività, dodici tappe nelle sedi più suggestive del panorama internazionale, per decidere chi si aggiudicherà la nuova edizione della Coppa del Mondo. Il grande ciclocross internazionale è pronto a ripartire dopo la rassegna continentale e sceglie Tabor, in Repubblica Ceca, come tappa di inizio della World Cup.

In campo maschile il duello per la conquista della vittoria finale, in attesa dell’esordio stagionale dei mostri sacri del calibro di van der Poel e Wout Van Aert, sembra, come quasi sempre accade, un affare tra Belgio e Olanda. Il vincitore della scorsa edizione Michael Vanthourenhout, il neocampione continentale Toon Aerts, Thibau Nys e l’olandese Pim Ronhaar sono i candidati principali ad iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro. In campo femminile occhi puntati sulle olandesi Lucinda Brand, Inge Van Der Heijden, Leonie Bentveld e Shirin Van Anrooij.

L’Italia riparte dall’ottimo bottino della rassegna continentale: quattro medaglie con i titoli vinti da Agostinacchio e Grigolini. Le speranze maggiori sono affidate a Sara Casasola, reduce però da una bronchite, nella prova dell’élite femminile, a Stefano Viezzi nell’Under 23, a Filippo Grigolini e Patrik Pezzo Rosola nella prova juniores maschile e a Nicole Azzetti nella juniores femminile.

La tappa di Coppa del Mondo di ciclocross a Tabor non sarà trasmessa in diretta tv. Sarà possibile seguire l’evento in streaming su RaiPlay Sport 2, Eurosport 2, su Discovery+, DAZN per quanto riguarda le categorie élite. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della gara Under 23 maschile e delle due gare Elite.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO CICLOCROSS TABOR 2025

23 novembre

08.50 Gara juniores uomini

09.55 Gara juniores donne

11.20 Gara U23 uomini

13.00 Gara élite donne

14.30 Gara élite uomini

COPPA DEL MONDO CICLOCROSS 2025, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: RaiPlay Sport 2, Discovery Plus, Eurosport 2, DAZN (gare Elite)

Diretta Live testuale: OA Sport