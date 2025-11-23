Ciclocross, Grigolini terzo in Coppa del Mondo a Tabor negli Under 19

Si apre subito con un podio per l’Italia la prima tappa della Coppa del Mondo di ciclocross, che si sta svolgendo a Tabor in Cechia. A centrare questo traguardo è stato il campione europeo in carica Filippo Grigolini, che ha concluso al terzo posto nella categoria Under 19 proprio davanti al compagno di squadra Patrik Pezzo Rosola.

A trionfare è stato il francese Soren Bruyére Joumard, che ha concluso con il tempo di 41’02. Il transalpino si è imposto in un arrivo in volata davanti al belga Jari Van Lee e proprio ai due italiani, con Grigolini e Pezzo Rosola che sono arrivati praticamente appaiati a Bruyére Joumard.

Quinta posizione per il belga Giel Lejeune, staccato di 24 secondi, che ha preceduto gli olandesi Delano Heeren e Noel Goijert, che hanno accusato un ritardo rispettivamente di 29 e 38 secondi. A completare la Top-10 ci sono poi il belga Lars Corsus, l’austriaco Michael Hettegger e il britannico Jacob Steed.

Più staccati gli altri azzurri: tredicesimo posto per Francesco Dell’Olio, diciannovesimo Tommaso Cingolani, ventiseiesimo Ivan Colombo, cinquantanovesimo Giovanni Bosio.