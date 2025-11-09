CiclismoCiclocross
Europei ciclocross 2025, Leonie Bentveld trionfa nell’Under 23 femminile. Elisa Ferri è settima
L’Italia non riesce a conquistare la sua quinta medaglia negli Europei di ciclocross di Middelkerke. Nella gara dedicata alla categoria Under 23 femminile l’unica atleta in gara perde contatto fin dalle prime battute e non riesce mai ad inserirsi nella lotta che riguarda la conquista del titolo o di uno dei gradini del podio. Conquista il successo Leonie Bentveld, assoluta dominatrice di giornata.
L’olandese detta il ritmo delle operazioni fin dalle prime battute, stacca in progressione tutte le rivali infliggendo loro distacchi importanti e si invola verso la meritata vittoria solitaria, tagliando il traguardo con il tempo di 44’06”. L’atleta neerlandese precede la francese Celia Gery, seconda con il tempo di 45’19” e staccata di 1’13” dalla rivale.
La Francia centra però la doppietta con il terzo posto conquistato da Amandine Muller, terza con un ritardo di 1’49”. Completano il quadro delle migliori cinque la belga Shanyl De Schoesitter, quarta con un ritardo di 2’25” e la neerlandese Bloeme Kalis, quinta a 2’42” di distacco dalla vincitrice.
Elisa Ferri non riesce a tenere il passo delle avversarie, perde contatto dal treno di testa fin dal primo giro di gara e deve accontentarsi di tagliare il traguardo in 47’24’‘, crono che consegna all’azzurra, classe 2007, la settima posizione con un ritardo di 3’18”dalla vincitrice.