Calendario Mondiali beach volley 2025 oggi: orari partite 20 novembre, tv, programma, streaming

La giornata degli ottavi di finale ai Mondiali di beach volley di Adelaide si apre con una promessa di spettacolo e tensione competitiva. Alle 6.30 italiane scenderanno in campo Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, chiamate a un confronto ad altissima difficoltà contro le tedesche Linda Bock e Louisa Lippmann, una delle coppie più sorprendenti della stagione. Per le azzurre si tratta di un vero banco di prova dopo un percorso fin qui convincente: la vittoria nei sedicesimi contro Müller/Tillmann ha confermato solidità, lucidità nei finali e capacità di adattarsi ai momenti di pressione. Dall’altra parte della rete, però, ci sarà una coppia in grande ascesa, capace di un mix di fisicità e ordine tattico che ne ha fatto una delle mine vaganti del tabellone. Il match ha il sapore della sfida ad armi pari, una collisione tra sistemi di gioco diversi ma entrambi estremamente efficaci quando raggiungono continuità.

Gli ottavi femminili si apriranno alle 04:00 con la sfida tra Thamela/Victoria e le ucraine Lazarenko/Romaniuk, match che segna il debutto della coppia brasiliana al di fuori della comfort zone dei primi turni. Subito dopo, alle 05:00, toccherà a un incrocio affascinante fra continenti: Donlin/Denaburg contro Ana Patrícia/Duda, una delle partite più attese della giornata per peso tecnico e ambizioni. Prima e dopo il match dell’Italia si alterneranno sfide di altissimo livello: alle 07:30 le statunitensi Nuss/Brasher testeranno la solidità delle olandesi Stam/Schoon, mentre alle 09:30 sarà il turno del match tutto europeo tra Ittlinger/Grüne e le brasiliane Carol/Rebecca, già apparse in grande forma nei sedicesimi.

La parte finale del programma femminile presenta incroci che promettono equilibrio: Dani/Tania contro Melissa/Brandie alle 10:30, il duello tra le americane Shaw/Cheng e le ceche Kylie/Maixnerova alle 11:30 e, in chiusura alle 12:30, lo scontro tra le lettoni Tina/Anastasija, tra le più accreditate al titolo, e le tedesche Paul/Kunst, una delle sorprese più intriganti di Adelaide.

Il tabellone maschile propone un equilibrio forse ancora maggiore, con un ventaglio di pretendenti che rende ogni pronostico estremamente aperto. La giornata si aprirà alle 04:00 con Pedrosa/Campos contro Perusic/Schweiner, una delle coppie più solide del circuito europeo, seguita dal confronto ad alto tasso fisico tra Krattiger/Dillier e Evandro/Arthur Lanci. Alle 06:00 fari sui qatarioti Cherif/Ahmed, impegnati contro i francesi Rotar/Gauthier-Rat, mentre alle 07:00 sarà il momento del debutto negli ottavi dei norvegesi Mol/Sørum, attesi alla sfida contro la coppia tedesca Ehlers/Wickler.

La seconda metà del programma vedrà impegnate alcune delle coppie più spettacolari dell’intero torneo: alle 09:00 gli statunitensi Schalk/Shaw proveranno ad arginare la fisicità dei cubani Diaz/Alayo, seguiti alle 10:00 dalla sfida tra Andre/Renato e gli svedesi Hölting Nilsson/Andersson. A chiudere la mattinata, due match di altissimo profilo: Pfretzschner/Winter contro Mol/Berntsen alle 11:50 e soprattutto, alle 12:50, la sfida tra gli svedesi Åhman/Hellvig, tra i favoriti per la vittoria finale, e i francesi Bassereau/Aye, una delle coppie più tecniche del tabellone.

TORNEO MASCHILE

Ottavi di finale: 20-Nov 04:00 — Pedrosa/Campos (POR) [19] – Perusic/Schweiner (CZE) [8]

20-Nov 05:00 — Krattiger/Dillier (SUI) [24] – Evandro/Arthur Lanci (BRA) [4]

20-Nov 06:00 — Rotar/Gauthier-Rat (FRA) [18] – Cherif/Ahmed (QAT) [10]

20-Nov 07:00 — Mol A./Sørum C. (NOR) [1] – Ehlers/Wickler (GER) [14]

20-Nov 09:00 — Schalk/Shaw (USA) [9] – Diaz/Alayo (CUB) [6]

20-Nov 10:00 — Andre/Renato (BRA) [27] – Hölting Nilsson/Andersson E. (SWE) [7]

20-Nov 11:50 — Pfretzschner L./Winter (GER) [20] – Mol H./Berntsen (NOR) [23]

20-Nov 12:50 — Åhman/Hellvig (SWE) [3] – Bassereau/Aye C. (FRA) [13]

TORNEO FEMMINILE

Ottavi di finale: 20-Nov 04:00 — Thamela/Victoria (BRA) – Lazarenko/Romaniuk (UKR)

20-Nov 05:00 — Donlin/Denaburg (USA) – Ana Patrícia/Duda (BRA)

20-Nov 06:30 — Gottardi/Orsi Toth R. (ITA) – Bock/Lippmann (GER)

20-Nov 07:30 — Nuss/Brasher (USA) – Stam/Schoon (NED)

20-Nov 09:30 — Ittlinger/Grüne (GER) – Carol/Rebecca (BRA)

20-Nov 10:30 — Dani/Tania (ESP) – Melissa/Brandie (CAN)

20-Nov 11:30 — Shaw/Cheng (USA) – Kylie/Maixnerova (CZE)

20-Nov 12:30 — Tina/Anastasija (LAT) – Paul/Kunst (GER)