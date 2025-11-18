Calendario Coppa del Mondo skeleton 2025-2026: il programma di tutte le tappe

Ci siamo, prende il via ufficialmente l’attesissima Coppa del Mondo di skeleton 2025-2026. Ci attende una nuova stagione quanto mai peculiare, dato che vedremo un programma completamente rivoluzionato. Le motivazioni sono semplici: nel mese di febbraio, ovviamente, tutta la concentrazione sarà ben puntata sui Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, in secondo luogo le tappe in calendario saranno solamente 7 dopo la cancellazione di Konigssee (Germania) che effettuerà importanti riparazioni della pista dopo i danni provocati dalle inondazioni di luglio 2021.

Come si svilupperà, quindi, il calendario della Coppa del Mondo 2025-2026? Si inizierà già nel corso del prossimo weekend. Si tratterà di una tappa di estrema rilevanza, dato che si disputerà proprio sul budello intitolato ad Eugenio Monti dove si gareggerà sotto i Cinque Cerchi a febbraio. In poche parole, una vera e propria prova generale dei Giochi Olimpici. Stiamo parlando, infatti, della tappa di Cortina d’Ampezzo (21 novembre). Il secondo appuntamento arriverà già nel fine settimana successivo e si terrà a Igls-Innsbruck (Austria) il 28 novembre.

Dopo un turno di riposo, si tornerà alle gare il 12 dicembre a Lillehammer (Norvegia), per cui stiamo parlando di un’altra pista olimpica, prima dell’ultimo evento pre-natalizio di Sigulda (Lettonia) il 19 dicembre. Arrivati all’anno nuovo si ripartirà con il rush finale. Il 2 gennaio toccherà a Winterberg (Germania), quindi il 9 gennaio sarà la volta di St.Moritz (Svizzera) che varrà anche come Campionato Europeo, quindi ultimo impegno ad Altenberg (Germania) il 16 gennaio.

Di seguito il calendario completo della nuova stagione.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SKELETON 2025-2026

1) 21 novembre, Cortina d’Ampezzo

2) 28 novembre, Igls-Innsbruck (Austria)

3) 12 dicembre, Lillehammer (Norvegia)

4) 19 dicembre, Sigulda (Lettonia)

5) 2 gennaio, Winterberg (Germania)

6) 9 gennaio, Sankt Moritz (Svizzera)* valevole anche come Campionato Europeo

7) 16 gennaio, Altenberg (Germania)