Skeleton, i convocati dell’Italia per gli allenamenti a Cortina

Si sta avvicinando la prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 dello skeleton. L’esordio sarà il 21 novembre prossimo in Italia, a Cortina d’Ampezzo, sulla pista Eugenio Monti costruita per le Olimpiadi Invernali 2026. Proprio per affinare la propria preparazione per la Coppa del Mondo e per la rassegna olimpica in programma a febbraio, gli atleti italiani saranno impegnati in una serie di allenamenti.

Il luogo sarà proprio la pista di Cortina, che ospiterà il contingente azzurro per l’intera settimana. L’International Training Camp si concluderà infatti il 16 novembre, cinque giorni prima della partenza della CDM. Sono da poco state rese note, sul sito della Fisi, le convocazioni fatte dal direttore tecnico Maurizio Oioli per l’appuntamento bellunese.

Prenderanno parte agli allenamenti undici atleti. Si tratta di Valentina Margaglio, Alessia Crippa, Alessandra Fumagalli ed Angel Osokue tra le donne e Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari, Pietro Augusto Drovanti, Giovanni Marchetti, Manuel Schwärzer, Lorenzo Conti e Andrea Monti tra gli uomini.