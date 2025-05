Milano-Cortina 2026: le date dei test event di bob, skeleton e slittino sul budello olimpico

Archiviata la fase dei primi collaudi dopo la realizzazione in tempi record della pista, comincia il conto alla rovescia in vista dei prossimi appuntamenti in agenda del budello olimpico di Cortina d’Ampezzo nel percorso di avvicinamento verso le Olimpiadi del 2026. Nello specifico, sono state ufficializzate le date dei test event di bob, skeleton e slittino, che andranno in scena nella seconda metà di novembre 2025.

Cortina ospiterà la tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2025-2026 di bob e skeleton, in programma dal 17 al 22 novembre dopo un periodo di test ufficiali previsto dal 7 al 16 novembre in cui tutti i Paesi avranno finalmente la possibilità di provare il tracciato ampezzano. Il circuito maggiore si appresta dunque a tornare in Italia quasi 15 anni dopo l’ultima volta, che risaliva a febbraio 2011 in quel di Cesana Pariol.

Il Bel Paese non compare invece nel calendario provvisorio della prossima Coppa del Mondo di slittino, caratterizzata da nove tappe. Cortina sarà comunque teatro di un doppio appuntamento per consentire lo svolgimento degli allenamenti internazionali sul budello olimpico, prima dal 27 ottobre al 3 novembre e poi dal 24 al 30 novembre quando si terrà il test event vero e proprio.