Skeleton, i convocati dell’Italia per la prima di Coppa del Mondo: 11 atleti a Cortina

La Coppa del Mondo 2025-2026 di skeleton è pronta a cominciare. Un inizio particolare quest’anno per la disciplina da budello, visto che lo start del massimo circuito internazionale è previsto sul ghiaccio della pista Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo.

In vista della prova che si terrà sul tracciato dell’impianto situato nella “Perla delle Dolomiti”, che a febbraio assegnerà le medaglie a Cinque Cerchi delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, lo staff tecnico azzurro ha reso note le proprie convocazioni.

Il dt Maurizio Oioli ha selezionato 11 atleti, che saranno di scena nel periodo fra il 17 e il 23 novembre. Nello specifico 7 uomini e 4 donne: Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari, Giovanni Marchetti, Manuel Schwärzer, Pietro Augusto Drovanti, Lorenzo Conti, Andrea Monti, Valentina Margaglio, Alessia Crippa, Alessandra Fumagalli ed Angel Osakue.

Il calendario prevedrà venerdì 21 novembre le due prove individuali – gara maschile alle ore 9, con la prova femminile alle ore 13 – mentre a seguire andrà in scena la prova mista a squadre delle ore 18.