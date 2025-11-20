Combinata nordica, i convocati dell’Italia per l’apertura di Coppa del Mondo: torna Samuel Costa

La Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica si aprirà a Ruka (Finlandia) nel weekend del 27-30 novembre. Quattro italiani saranno protagonisti in terra nordica sotto la guida del direttore tecnico Ivo Pertile, che per l’occasione ha convocato Aaron Kostner, Domenico Mariotti, Raffaele Buzzi e Samuel Costa.

Avrà dunque luogo l’atteso rientro agonistico di Samuel Costa, che ha saltato l’intera passata stagione a causa di un infortunio e che si rimetterà in gioco in una località dove sei anni fa ottenne il nono posto nella gundersen. In questa occasione sono previste un’individual compact, una gundersen e una mass start.

A seguire gli azzurri ci saranno i tecnici David Jiroutek, Sepp Chenetti, Luca Rigoni, Enrico Nizzi e Giacomo Varesco. Alessandro Pittin, Bryan Venturini, Stefano Radovan, Eros Consolati e Manuel Senoner saranno invece impegnati in uno stage a Planica (Slovenia) dal 24 al 29 novembre.